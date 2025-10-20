El mercado de la cocaína en España: de los narcos millonarios a las múltiples entradas

“El Estado, gobierno tras gobierno, tiene que intentar luchar contra este problema, pero siempre de una forma que ensombrezca las cifras”. La cocaína no es un enemigo nuevo. Desde hace décadas, España es la puerta del perico a Europa. Y al preguntar a Andros Lozano sobre la lucha contra el narcotráfico, el experto explica que, aunque existen grandes profesionales e importantes operativos, nunca se ha elevado al primer nivel de problemas de seguridad porque no interesa que se conozca en profundidad.