·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8741
clics
MALEMÁTICAS CCCIV: comparativas tramposas sobre El Gordo de Navidad
4954
clics
El plan de Wang Huning para que Estados Unidos colapse
6560
clics
Escrutinio en tiempo real elecciones Extremadura: Web oficial de la junta
3850
clics
Navidad conformista - Pantomima full
5485
clics
Los premios Nikon de la vida silvestre: las fotos de animales más divertidas de 2025
más votadas
344
Europa se toma en serio la idea de cortar el cordón umbilical digital con las grandes tecnológicas del Tío Sam [EN]
421
Los retrasos en la Audiencia Nacional afectan a las causas por corrupción del PP: Ignacio González será juzgado en septiembre del 2027, 23 años después
512
La Audiencia de Madrid anula la orden del juez Peinado de recabar todos los correos de Begoña Gómez en siete años
352
La Audiencia Nacional condena a cinco alcaldes del PP y uno del PSOE por el mayor pelotazo de la trama Púnica
255
Sacar a 800 millones de personas de la pobreza: un nuevo informe analiza las lecciones aprendidas de la experiencia de China (Eng)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
12
clics
Menos de la mitad de las personas que solicitaron la eutanasia en 2024 accedieron a ella
De entre los procesos finalizados en 2024, 308 personas fallecieron durante el proceso de tramitación (33,15%).
|
etiquetas
:
eutanasia
,
procesos
,
solicitud
,
2024
5
1
0
K
65
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
65
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
fasta
Malo sería si se la dieran al 100%
0
K
13
#2
fofito
Un 33% fallecidos durante el proceso de tramitación, probablemente sufriendo lo indecible.
Espero que al menos hayan tenido rezando a los pies de sus camas a los meapilas que van a acojonar a las mujeres que quieren abortar
0
K
11
#5
Enésimo_strike
Partiendo de que si el plazo de revolución debe ser de 40 días máximo, ese debe ser el máximo.
Dicho esto, la ley me parece buena y da garantías, que en algo tan serio como la interrupción de la vida, y eso es algo importantísimo. El problema viene cuando la ley no se cumple como toca, no por la ley en sí.
0
K
11
#1
Manuel.G
Lo mas importante de los datos son ese mas del 30% que fallecieron mientras esperaban la resolución. Ahi cabría incestigar si han sido trabas burocraricas, si se solicitó muy tarde, si falta personal...
0
K
10
#3
unocualquierax
*
En este tema y el del aborto... , demasiados médicos y jueces se oponen, y eso sólo genera sufrimiento.
0
K
9
#6
pirat
Ni morirte tranquilo te dejan los putos fachas y sus jueces.
Que cansinez de opresores, luego que si libertaz... si, sí de hipocresía extrema.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Espero que al menos hayan tenido rezando a los pies de sus camas a los meapilas que van a acojonar a las mujeres que quieren abortar
Dicho esto, la ley me parece buena y da garantías, que en algo tan serio como la interrupción de la vida, y eso es algo importantísimo. El problema viene cuando la ley no se cumple como toca, no por la ley en sí.
Que cansinez de opresores, luego que si libertaz... si, sí de hipocresía extrema.