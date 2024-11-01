edición general
Menos de la mitad de las personas que solicitaron la eutanasia en 2024 accedieron a ella

De entre los procesos finalizados en 2024, 308 personas fallecieron durante el proceso de tramitación (33,15%).

Malo sería si se la dieran al 100%
Un 33% fallecidos durante el proceso de tramitación, probablemente sufriendo lo indecible.

Espero que al menos hayan tenido rezando a los pies de sus camas a los meapilas que van a acojonar a las mujeres que quieren abortar
Partiendo de que si el plazo de revolución debe ser de 40 días máximo, ese debe ser el máximo.

Dicho esto, la ley me parece buena y da garantías, que en algo tan serio como la interrupción de la vida, y eso es algo importantísimo. El problema viene cuando la ley no se cumple como toca, no por la ley en sí.
Lo mas importante de los datos son ese mas del 30% que fallecieron mientras esperaban la resolución. Ahi cabría incestigar si han sido trabas burocraricas, si se solicitó muy tarde, si falta personal...
En este tema y el del aborto... , demasiados médicos y jueces se oponen, y eso sólo genera sufrimiento.
Ni morirte tranquilo te dejan los putos fachas y sus jueces.
Que cansinez de opresores, luego que si libertaz... si, sí de hipocresía extrema.
