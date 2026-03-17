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Al menos 400 muertos y 250 heridos en el bombardeo de Pakistán contra un hospital de Kabul

Al menos 400 muertos y 250 heridos en el bombardeo de Pakistán contra un hospital de Kabul

El ataque aéreo ha tenido lugar sobre las 21.00 horas (sobre las 17.30 horas peninsular) El Ministerio de Información de Pakistán rechaza que se haya producido esta ofensiva

| etiquetas: hospital , kabul , afganistán , pakistán
6 2 0 K 94 actualidad
4 comentarios
6 2 0 K 94 actualidad
RoterHahn #1 RoterHahn
¿Es ahora una nueva moda eso de atacar hospitales?
Un mundo sin normas básicas, y sin moral. Eso es lo que nos ofrecen los que gobiernan hoy fia.
Todo vale.
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 El resto de países se apuntan a las nuevas tendencias permitidas por El Mundo Libre a Israel.
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JackNorte #3 JackNorte
Si hay un hospital bombardeado yo miraria a quien se dedica a bombardear escuelas y hospitales.
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salteado3 #4 salteado3
#3 Si Pakistán lo niega huele a agitada de avispero.
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menéame