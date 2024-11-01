Al menos 40 mineros atrapados tras un ataque de Ucrania contra zonas bajo control ruso en Lugansk

Las autoridades prorrusas de la autoproclamada Republica Popular de Lugansk han informado este lunes de que al menos 40 mineros han quedado atrapados bajo tierra tras un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas cerca de la mina de Belorechenskaya, en el este de Ucrania. "Anoche, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el recinto de la mina Belorechenskaya, causando daños a una central eléctrica. Debido al apagón se han visto atrapados bajo tierra 41 mineros", ha afirmado el líder separatista prorruso de la zona, Leonid Pasechnik