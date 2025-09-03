Ya son 15 los muertos por el accidente de un funicular en Lisboa

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, cuando este miércoles el popular Elevador da Glória de Lisboa, inaugurado en 1885, se estrelló. Uno de los vagones quedó volcado. El funicular sube una empinada colina desde el barrio histórico de Baixa de la ciudad para alcanzar las vistas panorámicas en la zona de Bairro Alto. El Regimiento de Bomberos de Lisboa dijo que el accidente fue causado por “un cable que se soltó” en la estructura del funicular, que perdió el control y contra un edificio.