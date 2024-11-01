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Un menor apuñala mortalmente a un ladrón que acababa de cometer un robo en el centro de Barcelona

Un menor apuñala mortalmente a un ladrón que acababa de cometer un robo en el centro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad por el asesinato de un hombre esta noche de sábado en el centro de Barcelona. Los hechos han tenido lugar en la calle de la Cera cuando faltaban pocos minutos para llegar a la medianoche y el adolescente ha apuñalado a la víctima después de que, según las primeras informaciones, tal como ha podido saber ElCaso.cat, acabara de cometer un robo.

| etiquetas: barcelona , menor , apuñala , ladrón
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y ayer el zumbado que mato a una chavala e hirio a otro, que rachita llevamos, pero sigamos diciendo que no pacha nada, ya hemos pasado la linea hace tiempo de solucionarlo por las "buenas" mientras mas tarde nos pongamos va a ser mas "por las malas" y lo sabemos todos
4 K 52
masde120 #6 masde120
#2 Somos de los paises más seguros del mundo.
Pero eso no se mantiene sin más. Cojamos los aciertos y eliminemos los fallos porque actualmente la tendencia es malísima en ciertas zonas mientras en otras se mantiene muy estable en esa magnífica posición.

Negar la evidencia es estúpido. No es que tengamos más acceso. Son los números oficiales. www.lawandtrends.com/noticias/penal/analisis-de-la-criminalidad-en-esp

"Aumento de los delitos contra la vida: Los

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1 K 22
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
#6 y tambien teniamos una de las mejores sanidades del mundo, grandes insfraestructura, pero si no se trabaja en eso y nos esta mirando el zipote diciendo no pacha nada, somos lo mas mejores...ya estamos viendo que pasa
3 K 41
yabumethod #4 yabumethod
Intentaron robar entre 5. Suena a algo organizado. Yo le daria prioridad a investigar que hacen 5 persinas organizandose para robar por la ciudad porque pinta a algo turbio de la zona.
3 K 48
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#4 Que raro que no tenga ningún negativo:
Todo habría comenzado en un asalto muy cerca del lugar del homicidio, en la calle Viladomat con Marqués Campo Sagrado, en el barrio de Sant Antoni, cuando un grupo de cinco personas magrebíes ha asaltado a una pareja que estaba en la terraza de un bar y, acto seguido, ha huido corriendo en dirección al Raval.

No obstante, el robo ha desencadenado en una pelea un par de calles más allá, en el cruce entre el carrer de la Cera y la ronda de Sant Pau, que…   » ver todo el comentario
6 K 78
#14 colemur
#5 Que raro que no tenga ningún negativo:
¿ Lo dices porque es alguien que viene a promover el odio ?
0 K 6
yabumethod #17 yabumethod
#14 Yo no intento promover el odio... Insisto que 5 personas organizandose para robar es grave sea la nacionalidad que sea. No creo que nadie este en desacuerdo con eso ni pretendo atribuir nada a ningun colectivo.
0 K 10
#18 fzman
#5 Legítima defensa. A este atracador no le ponen en libertad el mismo día.
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#13 colemur
#4 En España no funcionan así las cosas. Esto es un estado de derecho.
En tu país a lo mejor es distinto.
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Kleshk #8 Kleshk
un grupo de cinco personas magrebíes ha asaltado a una pareja que estaba en la terraza de un bar
...
autor sería una de las víctimas del robo y el fallecido uno de los ladrones

Karma
3 K 46
#9 chocoleches
Que le den una medalla y le pongan su nombre a la calle, el resto captará el mensaje.
3 K 37
ChukNorris #1 ChukNorris
Que bonita está quedando Barcelona.
3 K 32
makinavaja #3 makinavaja
Snifff.. qué recuerdos de cuando era mozo en los 80!!!! :troll: :troll:
1 K 24
Dramaba #20 Dramaba
#3 de ezcuadra? :troll:
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Andreham #7 Andreham
Puff, con suerte al zagal no le quedan secuelas. TIene que ser un putadón saber que has matado a alguien, aunque sea en defensa propia.
1 K 20
#15 colemur
#7 Yo creo que no conoces de nada a este tipo de gente ni este tipo de ambiente.
Esto es alguien chungo que ha dado con alguien más chungo aún.
Aunque a lo mejor no es que no sepas, es que en tu país no tenéis justicia propiamente dicha, estáis como en la selva, con miles de muertos al año y es solo que tu perspectiva de estos temas es distinta.
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#12 Cincocuatrotres
Es la Barcelona que nos están haciendo, no la que queremos, si yo expreso en un comentario lo que sentimos la mayoría, los que trabajan para los que nos están haciendo esta Barcelona saldrán en tropel a banearme, si yo hablo de los oeligros de la multiculturalidad sin control...
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GeneWilder #19 GeneWilder
La tercermundización imparable.
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Rixx #11 Rixx
Desacuerdo en el reparto del botín, son sus costumbres... :hug:
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#16 mariopg
cero simpatía por los delincuentes
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menéame