Un menor apuñala mortalmente a un ladrón que acababa de cometer un robo en el centro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad por el asesinato de un hombre esta noche de sábado en el centro de Barcelona. Los hechos han tenido lugar en la calle de la Cera cuando faltaban pocos minutos para llegar a la medianoche y el adolescente ha apuñalado a la víctima después de que, según las primeras informaciones, tal como ha podido saber ElCaso.cat, acabara de cometer un robo.
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Pero eso no se mantiene sin más. Cojamos los aciertos y eliminemos los fallos porque actualmente la tendencia es malísima en ciertas zonas mientras en otras se mantiene muy estable en esa magnífica posición.
Negar la evidencia es estúpido. No es que tengamos más acceso. Son los números oficiales. www.lawandtrends.com/noticias/penal/analisis-de-la-criminalidad-en-esp
"Aumento de los delitos contra la vida: Los
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Todo habría comenzado en un asalto muy cerca del lugar del homicidio, en la calle Viladomat con Marqués Campo Sagrado, en el barrio de Sant Antoni, cuando un grupo de cinco personas magrebíes ha asaltado a una pareja que estaba en la terraza de un bar y, acto seguido, ha huido corriendo en dirección al Raval.
No obstante, el robo ha desencadenado en una pelea un par de calles más allá, en el cruce entre el carrer de la Cera y la ronda de Sant Pau, que… » ver todo el comentario
¿ Lo dices porque es alguien que viene a promover el odio ?
En tu país a lo mejor es distinto.
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autor sería una de las víctimas del robo y el fallecido uno de los ladrones
Karma
Esto es alguien chungo que ha dado con alguien más chungo aún.
Aunque a lo mejor no es que no sepas, es que en tu país no tenéis justicia propiamente dicha, estáis como en la selva, con miles de muertos al año y es solo que tu perspectiva de estos temas es distinta.