Un menor apuñala mortalmente a un ladrón que acababa de cometer un robo en el centro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad por el asesinato de un hombre esta noche de sábado en el centro de Barcelona. Los hechos han tenido lugar en la calle de la Cera cuando faltaban pocos minutos para llegar a la medianoche y el adolescente ha apuñalado a la víctima después de que, según las primeras informaciones, tal como ha podido saber ElCaso.cat, acabara de cometer un robo.