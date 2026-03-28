edición general
3 meneos
5 clics
La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora

La flota mercante española está en “su mínimo histórico”. Así lo asegura la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) en su último informe. Si en 1985 había 601 buques con bandera española transportando mercancías y pasajeros, la cifra había bajado a 91 en 2025, un descenso del 85% y dos barcos menos respecto a 2024. En un contexto internacional (guerra en Ucrania y conflicto en Oriente Próximo) que deja claro, más que nunca, que el tráfico marítimo es vital para mantener la economía internacional, la flota nacional es cada vez más menguante.

| etiquetas: españa , flota mercante , menguante
2 1 0 K 33 actualidad
5 comentarios
2 1 0 K 33 actualidad
johel #2 johel *
Es lo que tiene la bandera de conveniencia, es muy golosa y sigue siendo legal para todos tus chanchullos.
1 K 23
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Hombre, sale más barato llevar bandera de Filipinas...
0 K 12
#5 CosaCosa
#4 las maravillas de la globalizacion
0 K 7
siempreesverano #1 siempreesverano
Así menos que nos pararán en el estrecho del vermut
0 K 9
#3 minoch4 *
Mi viejo q era capitán en los 80 lo dejaron tirado en Perú y la naviera solo repatrió a mí padre y algunos oficiales,vendieron el barco como chatarra para poder volver.Una traición más del ppsoe
0 K 6

menéame