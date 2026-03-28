La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora

La flota mercante española está en “su mínimo histórico”. Así lo asegura la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) en su último informe. Si en 1985 había 601 buques con bandera española transportando mercancías y pasajeros, la cifra había bajado a 91 en 2025, un descenso del 85% y dos barcos menos respecto a 2024. En un contexto internacional (guerra en Ucrania y conflicto en Oriente Próximo) que deja claro, más que nunca, que el tráfico marítimo es vital para mantener la economía internacional, la flota nacional es cada vez más menguante.