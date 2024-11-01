Mélenchon volverá a ser candidato a la Presidencia gala por Francia Insumisa

"Superaremos contundentemente a la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen". Tras quedarse en 2022 a poco más de 420.000 votos de pasar a la segunda vuelta, Mélenchon dice que los medios difunden que ganarán los de Le Pen. "Sinceramente, no me lo creo. Ni siquiera sé si llegarán a la segunda vuelta". "Creo que los vamos a derrotar contundentemente". "Sin ánimo de alarmar, pero con lucidez",la humanidad está "entrando en una época muy turbulenta de la historia mundial,por una guerra generalizada y crisis social y económica ...
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Yo tengo familia ahí, y se como están las cosas. La gente de izquierda está acomplejada no se por qué... Y lo del mal menor y votar derecha para evitar la ultraderecha ya vimos como funciona...
La derecha apoyandose en la ultraderecha y marginando a la izquierda.
Hay que poner pié en pared, no ceder ni un ápice y si los franceses o quien sea deciden extrema derecha, sea. Que sea leve la digestion
En cuanto a LFI todo gira en su destrucción mediante ataques coordinados de todos los medios, presentando a Melenchon como el mal personificado a través de bulos e insidias.
Ésto lo vimos aquí con Podemos.La diferencia es que la sociedad francesa tiene mayor cultura en todos los sentidos y es menos manipulable.Aqui pasamos del amor… » ver todo el comentario
Esto me suena de algo...