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Mélenchon volverá a ser candidato a la Presidencia gala por Francia Insumisa

Mélenchon volverá a ser candidato a la Presidencia gala por Francia Insumisa

"Superaremos contundentemente a la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen". Tras quedarse en 2022 a poco más de 420.000 votos de pasar a la segunda vuelta, Mélenchon dice que los medios difunden que ganarán los de Le Pen. "Sinceramente, no me lo creo. Ni siquiera sé si llegarán a la segunda vuelta". "Creo que los vamos a derrotar contundentemente". "Sin ánimo de alarmar, pero con lucidez",la humanidad está "entrando en una época muy turbulenta de la historia mundial,por una guerra generalizada y crisis social y económica ...

| etiquetas: mélenchon , candidato , presidencia , francia
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8 comentarios
8 2 0 K 101 actualidad
EvilPreacher #1 EvilPreacher
Vivo en Francia y sé lo que se viene: nueva turra en todos los medios sobre el peligro de la «ultraizquierda» y lo malo que es Melenchon. Muchas cosas burdas, pero irán con ello, contra la gente de su partido. Lo hemos visto ya en las elecciones anteriores. Pero qué os voy a contar a los que vivís en el futuro (en España).
8 K 103
#2 chavi
#1 A ver si los franceses pierden el miedo "a los rojos" de una puta vez y espabilan.

Yo tengo familia ahí, y se como están las cosas. La gente de izquierda está acomplejada no se por qué... Y lo del mal menor y votar derecha para evitar la ultraderecha ya vimos como funciona...

La derecha apoyandose en la ultraderecha y marginando a la izquierda.

Hay que poner pié en pared, no ceder ni un ápice y si los franceses o quien sea deciden extrema derecha, sea. Que sea leve la digestion
4 K 69
cocolisto #3 cocolisto
#1 Lo de los medios franceses es terrible.Ha pasado a ser de tener cierta credibilidad a ser absolutamente todo el panorama mediático territorio de la ultraderecha
En cuanto a LFI todo gira en su destrucción mediante ataques coordinados de todos los medios, presentando a Melenchon como el mal personificado a través de bulos e insidias.
Ésto lo vimos aquí con Podemos.La diferencia es que la sociedad francesa tiene mayor cultura en todos los sentidos y es menos manipulable.Aqui pasamos del amor…   » ver todo el comentario
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EvilPreacher #6 EvilPreacher *
#3 Yo llevaba unos años sin televisión y me he quedado flipado con la transición repentina. Aunque la cosa se anunciaba ya en la campaña de Sarkozy. Aquel tipo estaba en todos los canales al mismo tiempo. O sea, cambiabas de canal y te lo volvías a encontrar: mucho dinero se movió ahí. Cuando llegó al poder desaparecieron muchas emisiones de análisis político, como Arret sur Images.
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Milmariposas #8 Milmariposas
#3 Ver cadenas como BFM o TF1info es una puta {0x1f4a9} . Pero para lamerles el ojete al zanahorio o a Putanyahu y poner verde al régimen de Irán, siempre están dispuestos. Horas y horas de mierdatertulianos y "especialistas" para darte cuenta de que son unos fucking nazis. Prefiero ver ArteInfo o si me apuras NHK... Al menos en Japón no te la intentan meter doblada.
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KLKManin #4 KLKManin
#1 nada que ver con la turra del peligro de la "ultraderecha", que es un discurso certero.
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EvilPreacher #7 EvilPreacher
#4 No, si ya llevan años erosionando el sistema de salud, de seguro de desempleo, etc.
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#5 encurtido
El político de izquierda ha afeado asimismo las "divisiones internas dentro de los partidos" que "conducen a una multitud de candidaturas y confusión", argumentando que esta es una situación que no se da en su formación: "Para nosotros es sencillo. Hay un solo equipo, un solo programa, un solo candidato", ha afirmado antes de precisar que su equipo electoral "será el rostro" de su "futuro gobierno".

Esto me suena de algo...
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menéame