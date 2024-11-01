Mélenchon volverá a ser candidato a la Presidencia gala por Francia Insumisa

"Superaremos contundentemente a la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen". Tras quedarse en 2022 a poco más de 420.000 votos de pasar a la segunda vuelta, Mélenchon dice que los medios difunden que ganarán los de Le Pen. "Sinceramente, no me lo creo. Ni siquiera sé si llegarán a la segunda vuelta". "Creo que los vamos a derrotar contundentemente". "Sin ánimo de alarmar, pero con lucidez",la humanidad está "entrando en una época muy turbulenta de la historia mundial,por una guerra generalizada y crisis social y económica ...