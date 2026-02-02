edición general
“Lo mejor es ignorarlo”: Los consejos del intelectual Noam Chomsky a Jeffrey Epstein

Chomsky habría ofrecido consejos a Epstein en 2019 sobre cómo enfrentar el escrutinio mediático. En el texto, el académico señala: “He observado el horrible trato que te están dando la prensa y el público” y sugiere que “la mejor manera de proceder es ignorarlo”, argumentando que responder suele detonar “una avalancha de ataques venenosos”. "Esto es especialmente cierto ahora con la histeria que se ha generado en torno al abuso de las mujeres, que ha llegado al punto de que incluso cuestionar una acusación es un delito peor que el asesinato".

Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
El mejor escribano echa un borrón, pero aquí Chomsky se cubrió de mierda hasta las cejas.
#3 XXguiriXX
#2 Fecha del correo: feb 2019. El caso se volvió mainstream en nov 2018. Epstein fue arrestado en jul 2019. No lo veo tan sospechoso considerando que el caso y la investigación estaban en desarrollo.

CC: #1
Vlemix #2 Vlemix
El correo con los consejos de Chomsky: www.justice.gov/epstein/files/DataSet 9/EFTA01032522.pdf
