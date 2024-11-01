edición general
2 meneos
43 clics
La mejor comedia de la URSS: «Secuestro al estilo caucásico» [ENG]

La mejor comedia de la URSS: «Secuestro al estilo caucásico» [ENG]

La película cómica «Secuestro al estilo caucásico» (1966), dirigida por Leonid Gaidai, es un clásico insuperable del cine, la mejor comedia de la historia, ¡una auténtica obra maestra del siglo XX! No es exagerado decir que todos los espectadores soviéticos vieron la película varias veces. Solo en la URSS la vieron 76.500.000 personas. Nadie ha conseguido aún superar a Leonid Gaidai. La película se estrenó el 1 de abril de 1967. Los espectadores se revolcaban literalmente por el suelo de la risa.

| etiquetas: cine , urss , 1967 , comedia , shurik , cáucaso
2 0 0 K 23 cultura
2 comentarios
2 0 0 K 23 cultura
EldelaPepi #2 EldelaPepi
En español se llama "Un rapto a la caucasiana".
La veré.
Ya he mandado al burrito a por ella. :-)
1 K 23
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Tarde de cine, aunque es un humor más propio de los años 60, sigue siendo bastante divertida. El protagonista, Shurik, aparece en un par de secuelas/precuelas no directamente relacionadas con esta película.
Se puede ver en YT en VO aunque se pueden habilitar subtítulos automáticos, aquí: youtu.be/0f1LxDfNpv0
0 K 14

menéame