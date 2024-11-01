La película cómica «Secuestro al estilo caucásico» (1966), dirigida por Leonid Gaidai, es un clásico insuperable del cine, la mejor comedia de la historia, ¡una auténtica obra maestra del siglo XX! No es exagerado decir que todos los espectadores soviéticos vieron la película varias veces. Solo en la URSS la vieron 76.500.000 personas. Nadie ha conseguido aún superar a Leonid Gaidai. La película se estrenó el 1 de abril de 1967. Los espectadores se revolcaban literalmente por el suelo de la risa.