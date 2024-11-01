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Megyn Kelly, presentadora de FOX que apoyaba a Trump: "Estoy harta de esta mierda, ¿no puede comportarse como una persona normal?" [EN]
Megyn Kelly conversa con Glenn Greenwald, presentador de "System Update" en Substack, sobre la advertencia de Trump a Irán de que "toda su civilización morirá esta noche".
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megyn kelly
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#1
Verdaderofalso
*
Está visto que no desde hace años, ahora no vos sorprendáis.
Lo que pasa que en la primera administración tenía a gente como Pence que aún siendo como es, le frenaba en sus y exabruptos, ahora está rodeado de gente como Hegseth, Rubio y el calvo, y la diferencia mayor es que está la lista Epstein medio publicada y aquí me juego un huevo que alguien le tiene cogido por los testiculos
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#2
pirat
#1
emosidolandia
Es verdad que pence, que parecía un fanático, ha quedado como moderado y hasta razonable...
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#4
Garminger2.0
*
Señorita Kelly, cuando Trump llegó al poder ya venía cargado de docenas de condenas judiciales por distintos fraudes. Habéis estado apoyando a un delicuente sabiendo que era un delincuente. No se haga la sorprendida. Que era un megalómano y un maleducado también se sabía.
No vengan a rasgasrse las vestiduras los parásitos y subnormales que lo apoyaron. Donald Trump es VUESTRA puta culpa
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#3
MiguelDeUnamano
¿no puede comportarse como una persona normal?
¿Y no lo pensó antes de darle su apoyo cuando ya era evidente que era incapaz?
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#6
StuartMcNight
#3
Se ve que cuando el tipo se burlaba de un periodista con discapacidad era una persona normal. Cuando decia que a las mujeres las podia "grab them by the pussy" era una persona normal. Cuando hablaba de "shithole countries", "bad hombres" todo normal. Cuando le dice a grupos de neonazis "stand back and stand by" o incitaba a asaltar el capitolio. Todo normal.
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#5
JackNorte
Cuantas veces se ha avisado , cuantas situaciones bochornosas se han tragado, Trump jamas se ha ocultado. Ahora que toca recoger lo sembrado vienen a decir que no sabian.
Los expertos los mercados los apoyos todos ahora fingen que no sabian., mientras insultaban a los que les advertian.
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#7
Nube_Gris
Una persona normal no va por ahí foll@andose jovencitas, ni impidiendo que se investigue una vez que consigue hacerse con el poder de su país.
Dudo siquiera que sea una persona. Trump es otra cosa. Es la evolución natural del ser humano en un hábitat de corrupción capitalista llevada al extremo. Ese hábitat propicia la aparición de ese tipo de seres, con un poder comparable solo a su nivel de corrupción y a su necesidad de seguir aumentando su fortuna personal y la de su familia y amigos.
Cuanto más tardemos en salir a las calles más dentro de este lodazal de sinsentido caeremos. El lodazal en el que estos individuos están transformando la vida de los seres humanos para su propio beneficio.
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Lo que pasa que en la primera administración tenía a gente como Pence que aún siendo como es, le frenaba en sus y exabruptos, ahora está rodeado de gente como Hegseth, Rubio y el calvo, y la diferencia mayor es que está la lista Epstein medio publicada y aquí me juego un huevo que alguien le tiene cogido por los testiculos
Es verdad que pence, que parecía un fanático, ha quedado como moderado y hasta razonable...
No vengan a rasgasrse las vestiduras los parásitos y subnormales que lo apoyaron. Donald Trump es VUESTRA puta culpa
¿Y no lo pensó antes de darle su apoyo cuando ya era evidente que era incapaz?
Los expertos los mercados los apoyos todos ahora fingen que no sabian., mientras insultaban a los que les advertian.
Dudo siquiera que sea una persona. Trump es otra cosa. Es la evolución natural del ser humano en un hábitat de corrupción capitalista llevada al extremo. Ese hábitat propicia la aparición de ese tipo de seres, con un poder comparable solo a su nivel de corrupción y a su necesidad de seguir aumentando su fortuna personal y la de su familia y amigos.
Cuanto más tardemos en salir a las calles más dentro de este lodazal de sinsentido caeremos. El lodazal en el que estos individuos están transformando la vida de los seres humanos para su propio beneficio.