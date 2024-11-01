edición general
6 meneos
35 clics

Megafonía del aeropuerto de Harrisburgh hackeada.(ENG)

La megafonía de varios aeropuertos en Estado Unidos comienza a emitir mensajes de contra Trump, Netanyahu y a favor de Palestina.

| etiquetas: aeropuerto , hacker , palestina , trump , netanyahu
5 1 0 K 49 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 49 actualidad
#1 Rbbc
Es el mejor troleo que pueden hacerle al Naranjito después de forzar el cierre del gobierno para aprovechar y despedir empleados de servicios públicos. Si se repite en otros sitios puede ser el mejor revulsivo contra el cierre del gobierno
1 K 19

menéame