Medvedev, sobre la presencia de drones en Europa: "Lo importante es que experimenten en carne propia los peligros de la guerra"
El expresidente ruso ha dicho que el objetivo es que los europeos "se caguen de miedo", aunque no ha reconocido la autoría rusa.
#3
ElenaCoures1
Lo experimentamos
Por eso ahora Europa se va a rearmar
Y con suerte unos miles de millones de euros rusos irán a Ucrania para que Rusia experimente en carne propia las consecuencias de invadir Ucrania
6
K
56
#8
theMooche
#3
No obstante, ha considerado poco probable que se trate de actividad clandestina prorrusa porque "quienes simpatizan con nuestro país no malgastarán sus recursos saliendo de sus escondites". "
Nuestros agentes y topos esperan una orden aparte
", ha añadido.
Si estás palabras hubiesen salido de la UE, algunos por aquí ya hubiesen justificado un ataque ruso.
10
K
100
#2
Antipalancas21
No teníamos bastante subnormales en activo que ahora se une este que ya lo fue hace años.
3
K
42
#1
cosmonauta
"lo importante es que los europeos de mente estrecha experimenten en carne propia los peligros de la guerra, para que teman y tiemblen, como animales inertes en una manada llevados al matadero. Para que se caguen de miedo, anticipando su inminente y doloroso fin".
1
K
23
#5
NO86
#1
"Quizás entonces entiendan lo que es la guerra. Y les arranquen la cabeza a sus propios monstruos como Merz y Macron, que ganan dinero y puntos políticos con el derramamiento de sangre"
1
K
18
#6
azathothruna
#1
Suena bien, hasta que se ve como les va en su cagada especial.
Por eso apoyo el plan Batu Khan 2.0, pero ese plan no puede ejecutarlo los cagadores ZARISTAS, son muy mierda y sin webos.
0
K
11
#7
Dragstat
Otro como Trump, haciendo el ridículo diciendo paridas al intentar chulearse mientras que todo el mundo se pregunta quien le habrá puesto ahí y que gana diciendo gilipolleces.
0
K
20
#9
arreglenenlacemagico
Medvedev solamente pide que nos se bombardeen sus viñedos en la toscana que si no no puede hacer declaraciones asi
2
K
20
#4
azathothruna
Lo gracioso es que aun no aprenden.
Dejan que los zionistas hagan un genocidio a pesar de llenarse la boca de "disculpas" sobre el de la 2GM y sobre la colonizacion.
No, no confien en los carepalida de la peninsula de Asia.
Ojala que Rusia no haga mas cagadas especiales.
Que termine esta, y se recupere, sobre todo demografica y economicamente.
Sospecho que los follacabra aprovecharan el momento.
Y otros grupos mas de fuera
0
K
11
#10
Spirito
*
#_8
Dime, si te paga, ¿Cuánto te paga tu ama Elenita
#_3
o simplemente te pasa la mano por el lomo?
1
K
-1
