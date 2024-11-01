A medida que los impuestos a la riqueza ganan tracción, Warren propone impuestos sobre los ultra ricos [en]

El proyecto de ley, llamado Ultra-Millionaire Tax Act de 2026, impondría un impuesto anual del 2% sobre el patrimonio neto de los hogares y fideicomisos de más de $ 50 millones, y un impuesto adicional del 1% sobre la riqueza de los multimillonarios. Para disuadir a los ultra ricos de salir de los Estados Unidos para evitar el nuevo impuesto, el proyecto de ley también propone un "impuesto de salida" del 40% a cualquier persona que valga más de $ 50 millones que renuncie a su ciudadanía estadounidense.