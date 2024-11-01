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A medida que los impuestos a la riqueza ganan tracción, Warren propone impuestos sobre los ultra ricos [en]

A medida que los impuestos a la riqueza ganan tracción, Warren propone impuestos sobre los ultra ricos [en]

El proyecto de ley, llamado Ultra-Millionaire Tax Act de 2026, impondría un impuesto anual del 2% sobre el patrimonio neto de los hogares y fideicomisos de más de $ 50 millones, y un impuesto adicional del 1% sobre la riqueza de los multimillonarios. Para disuadir a los ultra ricos de salir de los Estados Unidos para evitar el nuevo impuesto, el proyecto de ley también propone un "impuesto de salida" del 40% a cualquier persona que valga más de $ 50 millones que renuncie a su ciudadanía estadounidense.

| etiquetas: eeuu , ultra-ricos , financiación social , derechos civiles , impuestos
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5 comentarios
8 1 0 K 108 politica
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Si no mal recuerdo, antes de que el nefasto vaquero que inducía a la gente a fumar y morir de cáncer llegara a la presidencia el tipo máximo de la renta de EEUU andaba por el 70%.

Ahora el peso de los impuestos recae en los trabjadores que se creen ricos y a los que han saqueado desde los años 80.
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#5 Pitchford
A ver quien es más rápido, si el gobierno aprobando la ley de impuestos de salida o los ultrarricos saliendo.
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Dinero líquido? Pq la mayoría lo tiene de otro modo.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
Mejor a los multimillonarios a secas para que ella tambien entre en los baremos
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Findeton #3 Findeton
Esta senadora tiene más peligro que un mono con una escopeta.
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menéame