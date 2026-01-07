·
Los médicos preparan una huelga general por el "ninguneo" del Ministerio en el Estatuto Marco
El sindicato denuncia que el ejecutivo pretende mantener "condiciones laborales del siglo 19 en pleno siglo XXI", con jornadas de hasta 70 horas semanales o traslados forzosos.
huelga
médicos
ministra
#2
sotillo
Yo es que no termino de entender que una profesión que requiere tanto esfuerzo y tanta responsabilidad esté tan poco considerada, ahora mismo es muchísimo más rentable hacer enfermería que medicina y esto no tiene lógica ninguna
0
K
11
#1
VFR
relacionado:
es.arabalears.cat/sociedad/medicos-baleares-volveran-huelga-febrero_1_
0
K
8
