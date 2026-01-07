edición general
Los médicos preparan una huelga general por el "ninguneo" del Ministerio en el Estatuto Marco

El sindicato denuncia que el ejecutivo pretende mantener "condiciones laborales del siglo 19 en pleno siglo XXI", con jornadas de hasta 70 horas semanales o traslados forzosos.

2 comentarios
sotillo #2 sotillo
Yo es que no termino de entender que una profesión que requiere tanto esfuerzo y tanta responsabilidad esté tan poco considerada, ahora mismo es muchísimo más rentable hacer enfermería que medicina y esto no tiene lógica ninguna
