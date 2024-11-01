Médicos australianos describen cómo practicaron una cesárea a una madre decapitada [EN]  

Los médicos australianos que prestan servicio en Gaza han descrito las condiciones del hospital de Al Shifa, afirmando que hay una falta total de analgésicos y que las bombas caen fuera del hospital todo el día. Explicaron que habían tenido que practicar una cesárea a una madre decapitada e imploraron al gobierno australiano que bloqueara inmediatamente las exportaciones de armas a Israel.