Médicos australianos describen cómo practicaron una cesárea a una madre decapitada [EN]  

Los médicos australianos que prestan servicio en Gaza han descrito las condiciones del hospital de Al Shifa, afirmando que hay una falta total de analgésicos y que las bombas caen fuera del hospital todo el día. Explicaron que habían tenido que practicar una cesárea a una madre decapitada e imploraron al gobierno australiano que bloqueara inmediatamente las exportaciones de armas a Israel.
De verdad?.Quizá para los profesionales sanitarios sea interesante/importante pero para el resto?
Sí, es necesario saber los horrores de Israel.
Tú puedes esconder la cabeza y taparte los oídos si quieres.