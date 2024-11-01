edición general
Médicos australianos describen cómo practicaron una cesárea a una madre decapitada [EN]

Los médicos australianos que prestan servicio en Gaza han descrito las condiciones del hospital de Al Shifa, afirmando que hay una falta total de analgésicos y que las bombas caen fuera del hospital todo el día. Explicaron que habían tenido que practicar una cesárea a una madre decapitada e imploraron al gobierno australiano que bloqueara inmediatamente las exportaciones de armas a Israel.

Uda #1 Uda *
Es necesario saber esto?
De verdad?.Quizá para los profesionales sanitarios sea interesante/importante pero para el resto?
#2 DenisseJoel
#1 Es necesario saber lo que EEUU y la UE están haciendo (por medio de su proxy), y que además de las víctimas hay médicos teniendo que responder ante las consecuencias de esos actos.
TooBased #3 TooBased
#1 Ocultemos también lo que hacían los nazis con los judíos... Claro.

Sí, es necesario saber los horrores de Israel.

Tú puedes esconder la cabeza y taparte los oídos si quieres.
OCLuis #4 OCLuis
#1 Es muy necesario, sobre todo para tener en cuenta el castigo que se les aplicará después a los autores.
lolerman #5 lolerman
#1 Sí, es necesario. Mientras no tenga difusión no habrán repercusiones.
sotillo #6 sotillo
#1 Deberían ponerse las imágenes en todas las iglesias de EEUU, durante los oficios
