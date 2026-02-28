Un mediador entre EE.UU. e Israel señaló que un pacto "estaba cerca" previo a la ofensiva

El canciller omaní Badr Albusaidi dio una entrevista en la que explicó que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos "estaba cerca" horas antes del ataque aéreo. Indicó que los avances en la tercera ronda de negociaciones "tenía puntapiés históricos" en materia de seguridad nuclear. Albusaidi sostuvo que los principales obstáculos "habían logrado ser superados" y que la diplomacia se encontraba en un punto decisivo.