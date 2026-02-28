edición general
7 meneos
11 clics

Un mediador entre EE.UU. e Israel señaló que un pacto "estaba cerca" previo a la ofensiva

El canciller omaní Badr Albusaidi dio una entrevista en la que explicó que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos "estaba cerca" horas antes del ataque aéreo. Indicó que los avances en la tercera ronda de negociaciones "tenía puntapiés históricos" en materia de seguridad nuclear. Albusaidi sostuvo que los principales obstáculos "habían logrado ser superados" y que la diplomacia se encontraba en un punto decisivo.

| etiquetas: horas , antes , ataque , mediador , pacto , cercano
5 2 3 K 43 actualidad
7 comentarios
5 2 3 K 43 actualidad
#2 Suleiman
EEUU e Israel nunca quisieron la paz.
10 K 126
Tontolculo #1 Tontolculo
Por eso mismo atacaron, para que no les pudiera frenar un pacto
5 K 59
Findeton #4 Findeton
Fuente: El Destape.
3 K 26
Spirito #3 Spirito
El problema es que si escala todo esto podemos encontrarnos ante el inicio de la IIIGM.

Ojalá me equivoque.
1 K 15
platypu #6 platypu *
#3 como sean igual que tus predicciones sobre Odesa...
0 K 15
#7 Kuruñes3.0
Ya se ve ya. Pacto a la RuZa
0 K 7

menéame