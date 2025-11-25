Mazón y Vilaplana después del Ventorro: Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau

Fuentes del PP aseguran a este diario que la periodista lo acercó hasta una calle cercana al edificio. La periodista Maribel Vilaplana llevó con su coche el día de la dana al president de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta el Palau tras salir del aparcamiento Glorieta Paz del centro de València a las 19.47 horas, como se ha sabido ahora, más de un año después del almuerzo privado, a raíz de la información aportada a la jueza de Catarroja por la empresa que gestiona el párquing público.