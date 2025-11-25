edición general
Mazón y Vilaplana después del Ventorro: Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau

Fuentes del PP aseguran a este diario que la periodista lo acercó hasta una calle cercana al edificio. La periodista Maribel Vilaplana llevó con su coche el día de la dana al president de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta el Palau tras salir del aparcamiento Glorieta Paz del centro de València a las 19.47 horas, como se ha sabido ahora, más de un año después del almuerzo privado, a raíz de la información aportada a la jueza de Catarroja por la empresa que gestiona el párquing público.

valandildeandunie #5 valandildeandunie *
#3 Lo digo también por eso. El President puede decir misa, que nunca, excepto cuando lo dejan en su domicilio, y aún así se queda la contravigilancia, lo van a dejar solo o en una situación donde no puedan actuar rápidamente ante cualquier evento.
#6 gershwin *
#4 Acaba de decir Maestre "¡ya esta bien! estaban en casa de Mazón, que lo sabe todo el mundo y de ahí le llevó al Palau"
#5 "excepto cuando lo dejan en su domicilio" ahí le has dado
valandildeandunie #9 valandildeandunie *
#6 No me jodas que ha dicho eso Maestre xD xD

Ah, un apunte más, los escoltas son de la Policía Autonómica, o sea, Nacionales.
#11 konde1313
#5 Igual hicieron un escoltus interruptus. :troll:

Dudo que acompañaran a Mazón mientras estaba con la otra.
makinavaja #1 makinavaja
¿Y cuantas versiones van ya.... ? :troll: :troll: :troll: :troll:
alfon_sico #4 alfon_sico
#3 les pidió que se fueran a mediodía, se ve que tenía plan previsto

Desde las 18:30 hasta las 19:47 que hicieron en el coche?
rogerius #7 rogerius
#4 Trabajar. Con el ordenador. :-P Qué si no.
Lutin #12 Lutin
Mazón estaba de follada mientras la gente moría como ratas atrapadas.
jonolulu #10 jonolulu
Salió en el maletero
valandildeandunie #2 valandildeandunie
Y esto tiene pinta de que es otra mentira.

Es prácticamente imposible que el President de la Generalitat fuese sin escolta a esas horas. Necesitamos saber la declaración de esos hombres.

Que, por cierto, son tres.
#3 gershwin *
#2 Mazón ha "declarado", con el valor que pueda tener eso, que dio la tarde libre a escoltas
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
iba escocida???
