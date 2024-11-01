Mazón evita dar explicaciones, lee un discurso preparado y se marcha por la puerta de atrás de Les Corts

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha atendido a los micrófonos de 'Más Vale Tarde' tras la declaración de Carlos Mazón en Les Corts. Sobre la misma, Álvarez ha señalado que el president de la Generalitat Valenciana "ha cometido un delito, porque no ha dicho ni una sola verdad". "Precisamente por eso le hacían falta los seis asesores, cinco de los cuales estaban sentados donde tendríamos que haber estado sentados los familiares de las víctimas", ha añadido.