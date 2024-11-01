Mazón evita dar explicaciones, lee un discurso preparado y se marcha por la puerta de atrás de Les Corts

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha atendido a los micrófonos de 'Más Vale Tarde' tras la declaración de Carlos Mazón en Les Corts. Sobre la misma, Álvarez ha señalado que el president de la Generalitat Valenciana "ha cometido un delito, porque no ha dicho ni una sola verdad". "Precisamente por eso le hacían falta los seis asesores, cinco de los cuales estaban sentados donde tendríamos que haber estado sentados los familiares de las víctimas", ha añadido.
| etiquetas: mazón , dana , comisión
Se ve que su cuenta bancaria es más importante que que los muertos, ni se ha dignado a sacar nada de las protestas de las victimas, después de estar dándole 20 minutos al PSOE, con motivos, pasa de soslayo por Mazón, y termina soltándole encima una puntillita a la oposición.
Y que a este tío le den premios de periodismo? Ese sector está podrido.
Que mierda de profesional, y que asco de persona