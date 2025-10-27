Mazón agotará la legislatura y contempla presentarse a la reelección

Carlos Mazón no tiene intención de dimitir en lo que resta de legislatura y no descarta presentarse a la reelección como candidato del Partido Popular. Así lo asegura su entorno a Artículo14 cuando se cumple el primer aniversario de la DANA. Mazón se siente “respaldado” por la dirección nacional y mantiene una interlocución fluida y de confianza con Miguel Tellado y Ester Muñoz, dos personas clave del equipo de Alberto Núñez Feijóo.
Y conforme vaya pasando el tiempo el que aguante el relato tendrá ganado el pulso.
En la tele, no. Pero en Youtube sí que se puede ver que Ndongo le apoya (y le lame algo que rima con apoya). Se refieren a él ¿no?
Yo personalmente pienso que por su propia seguridad debería ingresar en la cárcel cuanto antes.