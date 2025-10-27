edición general
Mazón agotará la legislatura y contempla presentarse a la reelección

Carlos Mazón no tiene intención de dimitir en lo que resta de legislatura y no descarta presentarse a la reelección como candidato del Partido Popular. Así lo asegura su entorno a Artículo14 cuando se cumple el primer aniversario de la DANA. Mazón se siente “respaldado” por la dirección nacional y mantiene una interlocución fluida y de confianza con Miguel Tellado y Ester Muñoz, dos personas clave del equipo de Alberto Núñez Feijóo.

obmultimedia #1 obmultimedia
Pedazo infraser de mierda seca podrida sin alma fruto de un incesto entre especies consanguineas,
Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
#1 a ver que te haban hecho los Pedazo infraseres de mierda seca podrida sin alma fruto de un incesto entre especies consanguineas, para que los insultes llamandolos Mazon
#6 A_S
#1 pues si se vuelve a presentar y gana de nuevo sin perder votos es que los valencianos tienen ganas de joderse la vida
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Perfecto, que los valencianos se retraten.
wata #5 wata
Lo creeréis o no pero hay mucha gente que sigue manteniendo que la culpa fue del Gobierno central.
Y conforme vaya pasando el tiempo el que aguante el relato tendrá ganado el pulso.
unlugar #4 unlugar
“Más allá de lo que se ve en la tele, mucha gente le dice que aguante”
En la tele, no. Pero en Youtube sí que se puede ver que Ndongo le apoya (y le lame algo que rima con apoya). Se refieren a él ¿no?
toshiro #7 toshiro
A ver, no se puede pedir que un golfo tenga vergüenza.
Yo personalmente pienso que por su propia seguridad debería ingresar en la cárcel cuanto antes.
