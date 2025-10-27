Mazón agotará la legislatura y contempla presentarse a la reelección

Carlos Mazón no tiene intención de dimitir en lo que resta de legislatura y no descarta presentarse a la reelección como candidato del Partido Popular. Así lo asegura su entorno a Artículo14 cuando se cumple el primer aniversario de la DANA. Mazón se siente “respaldado” por la dirección nacional y mantiene una interlocución fluida y de confianza con Miguel Tellado y Ester Muñoz, dos personas clave del equipo de Alberto Núñez Feijóo.