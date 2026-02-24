edición general
La mayoría de los estadounidenses considera que Trump se está volviendo “errático” con la edad

Una encuesta de Reuters/Ipsos, publicada horas antes del discurso presidencial sobre el estado de la Unión, refleja que incluso un 30% de los republicanos tienen esa idea del presidente

arka #1 arka
Soy una taza, una tetera...  media
2 K 26
Dramaba #7 Dramaba
#1 Es una regadera... :-D
0 K 10
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Senil Biden ha dado paso a Errático Trump
0 K 20
pitercio #6 pitercio
Ahora es lady Gagá.
0 K 15
daTO #2 daTO
No me lo creo, pienso que eso está perfectamente orquestado.. A finales de los 60s, hacían lo del loco de Nixon que os va a bombardear y el poli bueno de Kissinger.. pero eso eran negociaciones sobre misiles entre altas esferas.. ahora sólo va de propaganda política para gilipollas.. Así que es genial tener a un payaso como éste "al frente" de todo haciendo payasadas. En Madrid también hacen lo mismo. Funciona.
0 K 10
Kantinero #3 Kantinero
#2 Define en Madrid siempre hacen lo mismo
0 K 12
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
Pues le votaron hace un año, no se en que posiciones les pone eso a ellos xD xD xD
0 K 9

