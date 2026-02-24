·
La mayoría de los estadounidenses considera que Trump se está volviendo “errático” con la edad
Una encuesta de Reuters/Ipsos, publicada horas antes del discurso presidencial sobre el estado de la Unión, refleja que incluso un 30% de los republicanos tienen esa idea del presidente
#1
arka
Soy una taza, una tetera...
2
K
26
#7
Dramaba
#1
Es una regadera...
0
K
10
#4
Verdaderofalso
Senil Biden ha dado paso a Errático Trump
0
K
20
#6
pitercio
Ahora es lady Gagá.
0
K
15
#2
daTO
No me lo creo, pienso que eso está perfectamente orquestado.. A finales de los 60s, hacían lo del loco de Nixon que os va a bombardear y el poli bueno de Kissinger.. pero eso eran negociaciones sobre misiles entre altas esferas.. ahora sólo va de propaganda política para gilipollas.. Así que es genial tener a un payaso como éste "al frente" de todo haciendo payasadas. En Madrid también hacen lo mismo. Funciona.
0
K
10
#3
Kantinero
#2
Define en Madrid siempre hacen lo mismo
0
K
12
#5
aPedirAlMetro
*
Pues le votaron hace un año, no se en que posiciones les pone eso a ellos
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
