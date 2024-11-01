El mayor genocidio de la humanidad: El capitalismo con al menos 320 millones muertes entre 1992 Y 2015

8000 personas mueren por enfermedades curables todos los días,y por supuesto las farmaceúticas no quieren bajar los precios. Hay que tener en cuenta que antes no había tantos medicamentos, pero no hay datos de si esta cifra antes era o no mayor, de todas formas tomaremos esta cifra como referencia para hacer el siguiente cálculo. 8000 * 365 * 23 = 67160000 muertes por enfermedades curables que podriamos achacar al capitalismo.