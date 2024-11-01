edición general
El mayor genocidio de la humanidad: El capitalismo con al menos 320 millones muertes entre 1992 Y 2015

8000 personas mueren por enfermedades curables todos los días,y por supuesto las farmaceúticas no quieren bajar los precios. Hay que tener en cuenta que antes no había tantos medicamentos, pero no hay datos de si esta cifra antes era o no mayor, de todas formas tomaremos esta cifra como referencia para hacer el siguiente cálculo. 8000 * 365 * 23 = 67160000 muertes por enfermedades curables que podriamos achacar al capitalismo.

ipanies #2 ipanies
Estás cuentas son tan chorras como las que hacen los capitalistas con el comunismo.
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#2 Tienes razón.

Pero precisamente por eso, yo me la voy a guardar.

Que por aquí lo del comunismo se esgrime como argumento serio, por lo que cuando lo lea, pasaré esto si me apetece bajar al nivel y competir en gilipolleces (que oye, aunque sea de mierda, es una fuente, más de lo que hacen los de los trillones de muertos del comunismo).
Doisneau #11 Doisneau
#2 Mas que plantear muertos y un genocidio, seria interesante ver cuanto dinero se ha extraido via plusvalias y como quedaria la distribucion de riqueza con margenes de beneficios mas bajos. Pero entiendo que algo mas riguroso no entra dentro del amarillismo de un genocidio
Febrero2034 #1 Febrero2034
si no hubiera farmacéuticas ¿se curarían esos 320 millones de muertos?-
vicvic #4 vicvic
#1 Absurdo, de todas formas el medio es el que es, no se puede esperar más de el. Eso sí, la noticia sobre genocidios inventados la esperaba de otro usuario. :troll:
BastardWolf #5 BastardWolf *
#4 xD xD xD xD xD
Genocidiooooooo!!!
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1 *
#4 Pues la imagen no tiene desperdicio
Todo el universo es capitalista excepto los países mas fascistas y represores del mundo; Cuba y Corea del Norte xD
#6 Barriales
#1 y su tu tuvieses dos dedos de frente, no dirías semejante gilipollez.
Febrero2034 #8 Febrero2034 *
#6 De frente tengo como 15 dedos, pero explicame ¿entonces crees que si se hubieran curado si no existiesen las farmaceuticas? ¿crees q hubiera sido mejor dejar a la gente con su pulmon de acero que haber usado una vacuna de la polio?
suppiluliuma #12 suppiluliuma *
De los productores de "¡No os creáis ese camelo de los 100 millones de muertos del comunismo!", llega la sensación del verano: "Los 320 millones de muertos del capitalismo". :troll:
BastardWolf #3 BastardWolf
A ver, tecnicamente no se puede usar la palabra genocidio porque eso es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad
Mikhail #15 Mikhail
#3 Es el grupo humano con menores ingresos económicos. La lucha de clases en su forma más descarnada. :roll:
eltxoa #13 eltxoa
que son 320 millones comparados con los 473 trillones mas 127 muertos del comunismo.
bronco1890 #14 bronco1890
Nunca ha habido menos pobreza en el mundo que ahora a pesar de vivir en un infierno capitalista.  media
#16 NoMeVeas
#14 Obligar a meter a gente en el circuito capitalista no te hace menos pobre.
Gadfly #10 Gadfly
Pero que puta mierda es este envío?
