El mayor estudio sobre alimentación sostenible lo confirma: la proteína vegetal gana la partida

Una investigación, publicada en Science Advances, ha reunido 37 estudios en un metaanálisis con más de 3,2 millones de personas. El veredicto es llamativo: cuanto más se parece tu plato a la “Dieta de Salud Planetaria” (Planetary Health Diet, PHD), menor es tu riesgo de morir por cualquier causa, y al mismo tiempo disminuye la huella climática de tu alimentación. Con matices, sí, pero con una consistencia estadística poco habitual en nutrición. Un 21% menos de mortalidad por cualquier causa: cardiovascular, diabetes y cáncer de colon y pulmón.