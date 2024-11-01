edición general
El mayor estudio sobre alimentación sostenible lo confirma: la proteína vegetal gana la partida

Una investigación, publicada en Science Advances, ha reunido 37 estudios en un metaanálisis con más de 3,2 millones de personas. El veredicto es llamativo: cuanto más se parece tu plato a la “Dieta de Salud Planetaria” (Planetary Health Diet, PHD), menor es tu riesgo de morir por cualquier causa, y al mismo tiempo disminuye la huella climática de tu alimentación. Con matices, sí, pero con una consistencia estadística poco habitual en nutrición. Un 21% menos de mortalidad por cualquier causa: cardiovascular, diabetes y cáncer de colon y pulmón.

#1 levante
menor es tu riesgo de morir por cualquier causa

Que me lo expliquen, porfa.
SVSRTZ #2 SVSRTZ
#1 Cualquier causa asociada a la salud.
meroespectador #3 meroespectador
Estos datos son ciertos, pero hay que contextualizarlos al lugar, no dejan de ser en países anglosajones, donde el cuidado del ganado y el procesamiento de la carne es algo absolutamente industrial, no tiene nada que ver, por ejemplo con la crianza en extensivo en lugares cómo Asturias o Galicia, por es muy, muy importante los etiquetados, para ver de donde vienen las cosas y cómo se han tratado. Esto cómo matiz y luego si, hay que incrementar la proteína vegetal y reducir la animal, sin duda…   » ver todo el comentario
