La mayor estafa inmobiliaria de la historia: así fue cómo Francia desplumó a EEUU vendiéndole un territorio que en realidad era español

Nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, han vuelto una semana más al Hoy por Hoy de la Cadena SER para hacer un repaso a las noticias más relevantes del sector. Entre otras cosas, los analistas han hablado sobre los científicos que han aparecido recientemente en los papeles de Epstein, sobre los planes de Elon Musk para conquistar la Luna y también sobre el plan de Donald Trump para comprar Groenlandia. Todo ello a raíz de un estudio publicado recientemente por The Wall Street Journal, en el que