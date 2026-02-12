edición general
La mayor estafa inmobiliaria de la historia: así fue cómo Francia desplumó a EEUU vendiéndole un territorio que en realidad era español

Nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, han vuelto una semana más al Hoy por Hoy de la Cadena SER para hacer un repaso a las noticias más relevantes del sector. Entre otras cosas, los analistas han hablado sobre los científicos que han aparecido recientemente en los papeles de Epstein, sobre los planes de Elon Musk para conquistar la Luna y también sobre el plan de Donald Trump para comprar Groenlandia.

LinternaGorri #1 LinternaGorri
Putos clickbaits


El suceso tuvo lugar en el año 1803, cuando Francia decidió vender el territorio a Estados Unidos cuando realmente no era suyo: "Por aquel entonces no tenía derecho sobre ella porque se supone que era española. Entonces, ahí los franceses lo hicieron fenomenal porque colocaron Luisiana a Estados Unidos"
LinternaGorri #2 LinternaGorri *
#1 por cierto, vaya gilipollez de premisa. Obviamente no vendieron el territorio, si no los detechos sobre el territorio o algo así, que nadie es tan gilipollas a ese nivel como para saber el territorio del otro lado de tu frontera a quien pertenece
a69 #3 a69
No es tu territorio si no tienes capacidad de defenderlo
#5 Robe7064
#3 Como Groenlandia Puerto Rico o el Donbas.
#6 Abajo
#3 Se podría aplicar a las viviendas de lujo
Cabre13 #4 Cabre13
El tema es bastante complejo (extensión, población, administración) y al final la conclusión de cualquier historiador es la misma que la del artículo pero sin sensacionalismo, esa venta fue muy irregular, muy criticada y muy discutida. Es como si hoy Rusia vendiese un trozo de Ucrania a Polonia con la excusa de que Ucrania no podía defenderlo, como si la Alemania nazi hubiese vendido las colonias francesas a españa.
