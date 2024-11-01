El mayor enemigo del transporte público en Madrid es...  

Para mi sin duda la M40. Por muchas razones: la primera y más evidente es que por toda ella no hay una parada de bus. Sí, algunos buses usan pequeños tramos para pasar de un barrio a otro o para llegar a la siguiente autovía radial, pero ninguno se puede usar para moverte por la M40. Y también por todas las derivadas que tiene. Es espacio solo para el coche, y relega a las otras alternativas de transporte a un segundo plano. Creo firmemente que la M40 es un problema y se hará todavía mucho más grande en los próximos años.