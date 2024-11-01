El matrimonio forzado, una lacra silenciosa en España: “Las denuncias son la punta del iceberg”

El miedo a señalar a la familia en comunidades cerradas dificulta a las víctimas, a veces menores, alertar sobre unos enlaces delictivos que en Cataluña suman 235 denuncias en los últimos quince años
0,0002% sobre el total de la población catalana.
Eldiario: notición de mucho impacto social
Pais vasco: más de la mitad de los robos con violencia no son cometidos por vascos.
Eldiario: las estadísticas son fachas, aunque no lo digamos así porque es el Pais Vasco y tenemos que disimularlo
Lo de este foro (y eldiario) es absolutamente demencial