edición general
El matrimonio forzado, una lacra silenciosa en España: “Las denuncias son la punta del iceberg”

El matrimonio forzado, una lacra silenciosa en España: “Las denuncias son la punta del iceberg”

El miedo a señalar a la familia en comunidades cerradas dificulta a las víctimas, a veces menores, alertar sobre unos enlaces delictivos que en Cataluña suman 235 denuncias en los últimos quince años

#1 JotaMcnulty
235 denuncias en 15 años.

0,0002% sobre el total de la población catalana.

Eldiario: notición de mucho impacto social

Pais vasco: más de la mitad de los robos con violencia no son cometidos por vascos.

Eldiario: las estadísticas son fachas, aunque no lo digamos así porque es el Pais Vasco y tenemos que disimularlo

Lo de este foro (y eldiario) es absolutamente demencial
eaglesight1 #2 eaglesight1
#1 ¿ No le parece preocupante el tema?
kastanedowski #3 kastanedowski
En vez de castigar ejemplarmente a esta lacra de gente con carcel o deportaciones, se les da ayudas...
