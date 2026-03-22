El matete que se hace Milei con las matemáticas

El 6 de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo,“Pudimos sacar más de once millones de argentinos de la pobreza." Tres días después la situación había mejorado abruptamente, Javier Milei. “... sacando de la pobreza, …a más de doce millones de personas”. Una semana después, otra mejora significativa, el presidente en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Cerca de 15 millones salieron de la pobreza". En diez días cuatro millones de personas. Algo parecido ocurre con los datos de desempleo y de crecimiento.
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La realidad es que al no disponer de estado de bienestar poco pueden quitarles, solo apretarles un poco más en el abuso y la explotación desaforada.
ha llevado la excusa de el perro se comio el trabajo, al maximo nivel,
solo conozco a imbeciles que se puedan tomar en serio a un farlopero que habla con animales muertos
Un año después, ya había bajado al 31%. Estamos hablando de unos 10 millones de personas. Eso para mediados de 2025.
chequeado.com/el-explicador/como-evoluciono-la-pobreza-con-cada-presid
Si ha seguido a un ritmo similar, que no hay datos oficiales pero imagino que sí que tendrán calculos aproximados, es razonable la cifra de unos 15 millones de personas que hayan salido de la pobreza.
Son sumas sencillas.