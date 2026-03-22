edición general
9 meneos
26 clics
El matete que se hace Milei con las matemáticas

El matete que se hace Milei con las matemáticas

El 6 de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo,“Pudimos sacar más de once millones de argentinos de la pobreza." Tres días después la situación había mejorado abruptamente, Javier Milei. “... sacando de la pobreza, …a más de doce millones de personas”. Una semana después, otra mejora significativa, el presidente en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Cerca de 15 millones salieron de la pobreza". En diez días cuatro millones de personas. Algo parecido ocurre con los datos de desempleo y de crecimiento.

| etiquetas: argentina , cifras pobreza
7 2 0 K 92 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Cuando eres "anarcoliberal" es muy fácil jugar con las cifras porque ninguno de tus seguidores va a cuestionarlas, al revés, apoyarán cualquier cosa por muy alejada de la realidad que esté.
2 K 36
#4 laruladelnorte
#2 Por aquí tenemos un seguidor que besa donde él pisa,no importa si lleva mierda en los zapatos...
2 K 36
#5 mancebador
#2 Alejadísima, sin duda, no como tu que sabes la realidad perfectamente. xD

www.eleconomista.es/economia/noticias/13702192/12/25/la-pobreza-marca-
0 K 10
#1 Emotivo
Los ideólogos del odio y el engaño no tienen limites.
La realidad es que al no disponer de estado de bienestar poco pueden quitarles, solo apretarles un poco más en el abuso y la explotación desaforada.
1 K 17
#6 marcotolo *
para eso ya tiene a su perro muerto de consultor,
ha llevado la excusa de el perro se comio el trabajo, al maximo nivel,
solo conozco a imbeciles que se puedan tomar en serio a un farlopero que habla con animales muertos
0 K 11
Lenari #7 Lenari
Cuando llegó Milei, la pobreza estaba casi en el 50%.

Un año después, ya había bajado al 31%. Estamos hablando de unos 10 millones de personas. Eso para mediados de 2025.
chequeado.com/el-explicador/como-evoluciono-la-pobreza-con-cada-presid

Si ha seguido a un ritmo similar, que no hay datos oficiales pero imagino que sí que tendrán calculos aproximados, es razonable la cifra de unos 15 millones de personas que hayan salido de la pobreza.
0 K 9
#3 Emotivo
Las matemáticas de estos son así: Una para ti, otra para ti, dos para mí.
Son sumas sencillas.
0 K 7

menéame