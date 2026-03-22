El matete que se hace Milei con las matemáticas

El 6 de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo,“Pudimos sacar más de once millones de argentinos de la pobreza." Tres días después la situación había mejorado abruptamente, Javier Milei. “... sacando de la pobreza, …a más de doce millones de personas”. Una semana después, otra mejora significativa, el presidente en la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Cerca de 15 millones salieron de la pobreza". En diez días cuatro millones de personas. Algo parecido ocurre con los datos de desempleo y de crecimiento.