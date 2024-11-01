Un material biológico que aumenta su fuerza cuando se moja podría sustituir al plástico

Se ha explorado ampliamente el uso de biomateriales como alternativa a los plásticos convencionales. Sin embargo, su adopción generalizada se ha visto limitada por un inconveniente fundamental: la mayoría de los materiales biológicos se debilitan cuando se exponen al agua. Ahora, un estudio dirigido por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), en colaboración con la Singapore University of Technology and Design (SUTD), le ha dado la vuelta a este paradigma. Inspirándose en la cutícula de los artrópodos, los investigadores adaptaron el quitosano para crear un material biointegrado que no solo resiste la hidratación, sino que aumenta su fuerza al mojarse, alcanzando valores muy superiores a los de los plásticos convencionales...