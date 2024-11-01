edición general
2 meneos
6 clics

En materia de inmigración, ¿estamos seguros de que hacemos bien las cosas?

Hoy la tecnología cada vez expulsa más trabajo que cataloga como no recualificable, ocupados de mediana edad. Estamos ante una nueva realidad en la que hay personas que deben, pueden o quieren trabajar más años. Gracias a las experiencias acumuladas, los trabajadores de más edad pueden desarrollar otras funciones a partir de una mayor capacidad para planificar, orientar y supervisar. Con entornos laborales flexibles, a través de esquemas de jubilación que incorporen especificidades relativas a las habilidades de cada uno.

| etiquetas: inmigración , parados mediana edad
1 1 0 K 13 actualidad
3 comentarios
1 1 0 K 13 actualidad
#1 tierramar
Un poco más de imaginación antes de que, por necesidades coyunturales, importemos profesionales de fuera, sin atender mejor el capital humano formado en el país.
1 K 18
#2 Toponotomalasuerte
El tonto mirando el dedo...
Hay que ver como se frotan las manos algunos entre tanto subnormal. Jamás pensé que hubiera tanto.
0 K 11
cocososo #3 cocososo
Si madre superiora.
0 K 6

menéame