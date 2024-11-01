En materia de inmigración, ¿estamos seguros de que hacemos bien las cosas?

Hoy la tecnología cada vez expulsa más trabajo que cataloga como no recualificable, ocupados de mediana edad. Estamos ante una nueva realidad en la que hay personas que deben, pueden o quieren trabajar más años. Gracias a las experiencias acumuladas, los trabajadores de más edad pueden desarrollar otras funciones a partir de una mayor capacidad para planificar, orientar y supervisar. Con entornos laborales flexibles, a través de esquemas de jubilación que incorporen especificidades relativas a las habilidades de cada uno.