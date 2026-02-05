Un matemático valenciano cuela en una revista científica un estudio generado con IA y con autores como “Me-Lo I. Nvent O”

El científico y profesor de Matemáticas de la Universitat de València, Pascual Diago, ha conseguido que una revista científica aceptara y publicara un artículo falso y absurdo, que él mismo elaboró utilizando inteligencia artificial. Con autores como Me-Lo I Nvent O o títulos como "¿Cómo puede ser real este artículo", su intención era demostrar hasta qué punto estas publicaciones funcionan sin filtros y buscan únicamente cobrar a los investigadores.
Lo ha explicado en Hoy por Hoy Valencia, donde también ha remarcado que a diario recibe...
