Un matemático valenciano cuela en una revista científica un estudio generado con IA y con autores como “Me-Lo I. Nvent O”

El científico y profesor de Matemáticas de la Universitat de València, Pascual Diago, ha conseguido que una revista científica aceptara y publicara un artículo falso y absurdo, que él mismo elaboró utilizando inteligencia artificial. Con autores como Me-Lo I Nvent O o títulos como "¿Cómo puede ser real este artículo", su intención era demostrar hasta qué punto estas publicaciones funcionan sin filtros y buscan únicamente cobrar a los investigadores.
Lo ha explicado en Hoy por Hoy Valencia, donde también ha remarcado que a diario recibe...

5 comentarios
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
¿No puede inventarse gilipolleces por sí solo y necesita una inteligencia artificial?
#3 Piscardo_Morao
#2 La IA genera gilipolleces más rápidamente que cualquier humano, si excluimos a Abascal, Ayuso, Feijoó, Vito Quiles y demás escoria de la fachosfera claro.
#4 DenisseJoel
Lo importante es que poco a poco se vaya avanzando en superar la brecha de género en matemáticas.
