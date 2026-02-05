edición general
El científico Me-Lo I Nvent O y los números primos de las embarazadas: un matemático expone la estafa de las revistas depredadoras

El matemático Pascual Diago, cansado de recibir 10 correos al día con invitaciones para publicar sus estudios en extrañas revistas científicas, decidió probar con una el pasado noviembre. Tardó unos minutos en generar con ChatGPT un texto delirante de seis páginas sobre unos supuestos experimentos para quitar la ansiedad con metáforas matemáticas a 60 mujeres embarazadas y a sus fetos. En las referencias del artículo, incluyó estudios inexistentes, cuatro de ellos firmados por el autor Me-Lo I Nvent O. El trabajo se publicó unos días después.

powernergia #1 powernergia
Por eso se supone que hay revistas prestigiosas, lo difícil sería colar ese estudio en una de ellas.
Asimismov #3 Asimismov
#1 también han metido unos cuantos goles a las revistas de prestigio, que son realmente caras.
reivaj01 #2 reivaj01
Yo no me creo que colase, todo el mundo sabe que Me-Lo I Nvent O es un famoso astrofísico. ¿Cómo va ha realizar un estudio de psicología?
