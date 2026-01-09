Al matar a Renee Good, ICE nos envía un mensaje a todos

A lo largo del segundo mandato de Donald Trump, cuando ha enviado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) armados y enmascarados a las ciudades, la población local ha intentado resistir organizando vigilancias vecinales, tanto para advertir a la gente de que se acercan los agentes como para documentar las detenciones que realizan.