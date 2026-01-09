edición general
Al matar a Renee Good, ICE nos envía un mensaje a todos

A lo largo del segundo mandato de Donald Trump, cuando ha enviado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) armados y enmascarados a las ciudades, la población local ha intentado resistir organizando vigilancias vecinales, tanto para advertir a la gente de que se acercan los agentes como para documentar las detenciones que realizan.

Sinfonico #3 Sinfonico
Subnormales armados hasta los dientes sueltos en la calle, qué podría salir mal?
makinavaja #6 makinavaja
#3 Subnormales racistas y xenófobos...
#7 sliana
#3 y el actor que hizo de Superman en la serie dijo que le pagaban 50k.
Supercinexin #4 Supercinexin
No se irán poniendo unas urnas y votando. Ese es el mensaje.
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
El ICE ha dado la oportunidad que llevaba esperando toda su vida la piara de tarados que colecciona armas y se dolía de no poder usarlas en condiciones. Se ve que disfrutan con lo que hacen, jodiendo a la gente, comportándose como pequeños dictadores que tienen en sus manos el futuro ajeno. Tarados amorales amparados por el gobierno.
mmlv #9 mmlv *
Las SS versión siglo XXI, pero están tan tarados y descontrolados que pueden matar a cualquiera sea latino, izquierdista o blanco y seguidor del führer Trump
plutanasio #8 plutanasio
Pues al final sí que se demostró cómo la tipa aceleró y se le llevó por delante y la otra le decía drive, baby, drive
Casiopeo #10 Casiopeo *
En resumen, EEUU se está convirtiendo en un estado fascista.
alcama #2 alcama *
El mensaje es "No te muevas cuando te lo pida alguien armado" (por mucha razón que lleves)
