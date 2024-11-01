·
Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
La discusión se originó entre dos dueños de perros
#2
_571
No se como ha podido ocurrir. El viejo solo quería jugar
4
K
62
#4
frg
#2
La correa y no te digo ya los bozales son
totalmente opcionales
. ¿Cuántos problemas desaparecerían si no lo fueran?
0
K
11
#6
_571
#4
totalmente de acuerdo
0
K
6
#1
Jesucripto
Muerto el perro se acabó la rabia.
1
K
16
#5
estemenda
... asesinó este domingo por la mañana a un perro...
No puedo con este uso indiscriminado del verbo asesinar
0
K
11
#3
alcama
Por un perro le llamarán mataperros
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
