edición general
6 meneos
52 clics
Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria

Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria

La discusión se originó entre dos dueños de perros

| etiquetas: perro , gran canaria , canarias , ppp
5 1 0 K 91 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 91 actualidad
#2 _571
No se como ha podido ocurrir. El viejo solo quería jugar
4 K 62
frg #4 frg
#2 La correa y no te digo ya los bozales son totalmente opcionales. ¿Cuántos problemas desaparecerían si no lo fueran?
0 K 11
#6 _571
#4 totalmente de acuerdo  media
0 K 6
#1 Jesucripto
Muerto el perro se acabó la rabia. :troll:
1 K 16
estemenda #5 estemenda
... asesinó este domingo por la mañana a un perro...
No puedo con este uso indiscriminado del verbo asesinar :ffu:
0 K 11
alcama #3 alcama
Por un perro le llamarán mataperros
0 K 8

menéame