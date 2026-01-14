¿Por qué el máster del profesorado es un timo?  

El máster de formación del profesorado se ha convertido en una estafa obligatoria y ahora, además, se pretende ampliarla. En este vídeo parto de un hecho muy significativo: 400 estudiantes y egresados han firmado un artículo denunciando públicamente que este máster, condición indispensable para poder ejercer como docente, ha sido una experiencia inútil, humillante y un año perdido de sus vidas. Y lo hacen justo cuando las facultades de Ciencias de la Educación proponen duplicarlo de uno a dos años, aumentando también su coste.
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Vamos, una subida de precio disfrazada de evolución.
Como siempre, luchando contra el trabajador
elpais.com/educacion/2026-01-14/ampliar-la-estafa-del-master-de-profes
En 2010 que creo fue la última convocatoria del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica), en Andalucía costaba unos 200algo€ y era asistir tardes sueltas
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