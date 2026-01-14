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¿Por qué el máster del profesorado es un timo?

¿Por qué el máster del profesorado es un timo?  

El máster de formación del profesorado se ha convertido en una estafa obligatoria y ahora, además, se pretende ampliarla. En este vídeo parto de un hecho muy significativo: 400 estudiantes y egresados han firmado un artículo denunciando públicamente que este máster, condición indispensable para poder ejercer como docente, ha sido una experiencia inútil, humillante y un año perdido de sus vidas. Y lo hacen justo cuando las facultades de Ciencias de la Educación proponen duplicarlo de uno a dos años, aumentando también su coste.

| etiquetas: máster del profesorado , timo , estafa , docencia
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Sandman #3 Sandman
Esto es el antiguo CAP, que antes era de 6 meses, después lo hicieron de 1 año, y ahora buscan hacerlo de 2 años, ¿no?
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NubisMusic #10 NubisMusic
#3 Eso es, justo. También se critica que quien regula esta movida son personas que en su vida han sido docentes. Burocracia pura y dura.
1 K 26
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Lo de los putos master es un timo después de acabar las carreras. Privatizando los público como siempre.
4 K 51
#6 maxella
#5 les robaron los 2 últimos años con el Plan Bolonia y ahora lo llaman Máster y es caro.
3 K 37
#11 jiji
#6 totalmente. Licenciaturas que ahora son grados más máster. Los contenidos son idénticos pero con un coste por crédito mayor en el “segundo ciclo”, ahora llamado máster. Además de tener que hacer dos trabajos de fin de carrera (TFG + TFM) hay que emitir dos títulos con su canon correspondiente. Para sorpresa de nadie, el canon para el título de máster es bastante superior.

Vamos, una subida de precio disfrazada de evolución.
1 K 15
#8 indi11
la culpa es del plan Bolonia. Ahí alguien se dió cuenta que si el crédito del curso normal salía a 15€ (por poner un promedio de ejemplo) con el máster se puede poner a 25€, ya que es formación "no obligatoria"...luego rozaron el rizo con los máster capacitantes que apenas amplían formación pero son necesarios para ejercer ( el cap. El general sanitario de psicología, etc) negocio redondo, para algun amiguete claro
3 K 35
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo *
es el gran negocio de las universidades privadas gracias a Españita. por qué? pues si Españita pone como requisito para opositar sacarte un máster y luego no ofertas las plazas suficientes para ese máster... tachán! magia! surgen universidades privadas ofertándolo por un pastón por culpa de Españita que no le da la gana de ofertar en universidades públicas las plazas suficientes para un máster que NO es un capricho o una elección, sino que es obligatorio para acceder a la docencia pública... no es enternecedor? de quién es la culpa, de las universidades privadas? y una mierda!
1 K 28
#2 CosaCosa
Alguien no quiere que haya un trasbase de gente formada a la que explotan y les pagan una miseria a un trabajo mejor, por que tendrian que empezar a pagar bien y tratar bien a esa gente.

Como siempre, luchando contra el trabajador
1 K 23
#9 Regreso
Luego encima no cubren puestos y los tienen que tener en temporal y de malas maneras a los profesores. Si fuera tan importante, ningún profesor o maestro podría ejercer sin esta mierda. Otros ejemplos, el master de psicología sanitaria o el de abogacía. Con lo de psicología, acabas y no has tenido ninguna sesión real con ningún paciente, si quieres montarte tu consulta vas a tener que aprender por tu cuenta. Y con las iniciativas empresariales casi es peor, porque si sigues la ley, si quieres…   » ver todo el comentario
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#7 encurtido *
Eso ahora que se han puesto de moda las universidades privadas, o se ha puesto de moda el hablar de ellas. Pero este máster surgió sobre el 2010, ofertándose durante muchos años casi por completo en universidades públicas. En mi opinión, fue una manera de financiar la universidad pública. Me remito a este comentario de hace unos años:

En 2010 que creo fue la última convocatoria del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica), en Andalucía costaba unos 200algo€ y era asistir tardes sueltas

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menéame