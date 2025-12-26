Mascarillas LED, agua enriquecida y dietas para la migraña, las tendencias de salud virales de 2025  

A medida que 2025 llega a su fin, una cosa está clara, las redes sociales siguen moldeando la manera en que comemos, bebemos, descansamos y “optimizamos” nuestra salud, para bien y para mal. Durante este año, TikTok, Instagram y Reddit han rescatado viejas ideas de bienestar o han impulsado hábitos nuevos, de nicho, a veces francamente extraños (y en ocasiones peligrosos). De las bebidas funcionales y las dietas extremas a trucos virales de autocuidado, repasamos las tendencias de salud..