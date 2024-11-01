La "masacre de los abuelos": cómo la enfermedad del hijo de un jefe pandillero de Haití acabó en la mayor matanza del siglo en América

Su padre es el rey Micanor, autoproclamado último monarca del Caribe, amo de los muelles de Puerto Príncipe, "señor de la guerra" del barrio de Wharf Jérémie y de Viv Ansanm, la confederación de pandillas que controla la capital de Haití. Y está convencido de haber descubierto la causa: en el área hay hombres lobo, una suerte de hechiceros ancianos con el poder de transfigurarse en animales para atacar por las noches y con especial debilidad para enfermar y matar niños. El rey decide entonces que, para salvar a su hijo.