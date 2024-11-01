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La "masacre de los abuelos": cómo la enfermedad del hijo de un jefe pandillero de Haití acabó en la mayor matanza del siglo en América

La "masacre de los abuelos": cómo la enfermedad del hijo de un jefe pandillero de Haití acabó en la mayor matanza del siglo en América

Su padre es el rey Micanor, autoproclamado último monarca del Caribe, amo de los muelles de Puerto Príncipe, "señor de la guerra" del barrio de Wharf Jérémie y de Viv Ansanm, la confederación de pandillas que controla la capital de Haití. Y está convencido de haber descubierto la causa: en el área hay hombres lobo, una suerte de hechiceros ancianos con el poder de transfigurarse en animales para atacar por las noches y con especial debilidad para enfermar y matar niños. El rey decide entonces que, para salvar a su hijo.

| etiquetas: haití , matanza , abuelos
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2 comentarios
6 1 0 K 72 actualidad
vviccio #1 vviccio
Así están desde hace mucho tiempo y nadie hace nada por Haití, ni siquiera Francia... tras Gaza se entienden muchas cosas.
La gente que vota a partidos de chalados debería irse a vivir a países como Haití sin democracia y sin instituciones.
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nopolar #2 nopolar *
En realidad, todas estas mierdas las dejas que evolucionen y con el tiempo acaban generando reinos, religiones, leyendas ancestrales fundacionales y todo eso. Estoy seguro de que todos esos reyes con poder concedido "por la gracia de dios" surgieron como estos pandilleros matando por poder y recursos.
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menéame