edición general
¿Más turistas equivale a más empleo? Un estudio de dos universidades catalanas lo desmiente

En su análisis, centrado en el impacto de los flujos turísticos sobre los mercados laborales locales, concluyen que el incremento del turismo en Catalunya crea puestos de trabajo en el mismo sector, pero los destruye en ámbitos más productivos.

6 comentarios
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
Hay turismo sostenible y de calidad, que por lo general atrae a personas con mayor poder adquisitivo, cultura y conciencia sobre el entorno en que se encuentran y después está el modelo turístico barato de sol, palaya y borrachera, que acabó imponiéndose en España. El primer modelo trae mucha gente, deja menos dinero y por tanto tensiona más los servicios públicos de las zonas afectadas. El segundo no es tan masivo pero deja más dinero y afecta menos los servicios públicos. La cuestión es intentar tener un balance.
#6 Jacusse
El Turismo masivo es un cáncer.
#1 Lusco2
El turista para el que lo trabaja, dadme guris y llamadme tonto y que viva España
#2 Somozano *
Depende. Madrid ha tirado por turismo de lujo. Americanos de arriba y abajo con pasta
Barcelona como es progre, guay, moderna, gafapasta y plurinacional pues siempre ha optado por el perroflautismo, jóvenes rojos con interrail, mochileros con bocata....
Pues a disfrutarlo
Deseando que Bob Pop sea alcalde
Vot Pop
Pop Vot

youtu.be/LQ6TIn6hEX0?si=ia_dLY5boAOOzi7H
#3 Jodere
#2 Cuantas tonterías sueltas y eso que eres el tercer clon de nick que usas.
