¿Más turistas equivale a más empleo? Un estudio de dos universidades catalanas lo desmiente

En su análisis, centrado en el impacto de los flujos turísticos sobre los mercados laborales locales, concluyen que el incremento del turismo en Catalunya crea puestos de trabajo en el mismo sector, pero los destruye en ámbitos más productivos.
Barcelona como es progre, guay, moderna, gafapasta y plurinacional pues siempre ha optado por el perroflautismo, jóvenes rojos con interrail, mochileros con bocata....
Pues a disfrutarlo
Deseando que Bob Pop sea alcalde
Vot Pop
Pop Vot
