edición general
8 meneos
14 clics
La llegada de más turistas reduce la ocupación y los sueldos en la industria

La llegada de más turistas reduce la ocupación y los sueldos en la industria

El incremento de la actividad turística crea puestos de trabajo, pero destruye los mismos en sectores más productivos, según un estudio de economistas de la UPF y la UB

| etiquetas: turismo , indústria , catalunya , economía
7 1 0 K 90 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 90 actualidad
WcPC #1 WcPC
Es simple, si puedes ganar dinero con el turismo sin casi invertir, sin arriesgar y sin necesidad de pagar a los trabajadores un buen salario...
¿Para que vas a invertir en industria?
El turismo es el cáncer de cualquier sociedad sana.
Más si es en una sociedad capitalista.
0 K 12
ChatGPT #2 ChatGPT
Ejem, así que si viene un sueco, dejo mi puesto en la línea de montaje de la fábrica?
0 K 11

menéame