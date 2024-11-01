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Más peso al despegue para el Boeing 787

Más peso al despegue para el Boeing 787

En el B-787-9 el aumento es de 4.536 kg (10.000 libras), y de 6.350 kg (14.000 libras) en el B-787-10. Con este aumento, el B-787-9 podrá transportar 3.000 kilogramos más o volar 555 kilómetros más lejos, mientas que el B-787-100 podrá transportar 5.000 kg más o volar 740 kilómetros más.Al parecer Boeing no ha tenido que hacer modificación estructural y lo ha logrado con un nuevo software del sistema de mandos de vuelo.

| etiquetas: más peso , despegue , boeing 787-9 , 787-10 , john murphy , faa
5 0 0 K 119 Avionéame
4 comentarios
5 0 0 K 119 Avionéame
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Las ultimas veces que Boeing se ha puesto a tocar software...
4 K 83
Gry #4 Gry
¿Con un modificación de software?

Super fácil, solo tienen que cambiar un archivo de configuración:

MAX_POWER_ON_TAKEOFF 200%
SAFE_TEMP_LIMIT DISABLED
1 K 40
#3 rystan
lo ha logrado con un nuevo software del sistema de mandos de vuelo

Joder con el vibe-coding.
1 K 27
cocolisto #1 cocolisto
Total,se van a estrellar igual...
0 K 20

menéame