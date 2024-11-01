Más peso al despegue para el Boeing 787

En el B-787-9 el aumento es de 4.536 kg (10.000 libras), y de 6.350 kg (14.000 libras) en el B-787-10. Con este aumento, el B-787-9 podrá transportar 3.000 kilogramos más o volar 555 kilómetros más lejos, mientas que el B-787-100 podrá transportar 5.000 kg más o volar 740 kilómetros más.Al parecer Boeing no ha tenido que hacer modificación estructural y lo ha logrado con un nuevo software del sistema de mandos de vuelo.