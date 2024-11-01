·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11346
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
7054
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
8886
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
5383
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
4996
clics
La viñeta: Títeres
más votadas
366
Embargan a Ryanair un avión en Austria por no pagar una indemnización de 890 euros
281
España cesa a la embajadora en Tel Aviv y rebaja su representación diplomática en Israel
329
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
388
Polémica en Canal Sur: crece la indignación por el fichaje de un exasesor de Juanma Moreno como presentador de informativos
376
El Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar los contratos del gobierno de Ayuso con Quirón y Ribera Salud
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
46
clics
Los que más odias celebraron el I Foro contra el odio
«Para combatir la polarización, habían juntado a gente que piensa toda igual. Es la única receta que se ha demostrado infalible»
|
etiquetas
:
odio
,
foro
,
gobierno
,
españa
,
juan soto ivars
1
1
4
K
-21
ocio
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
4
K
-21
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
SeñorPresunciones
*
Hombre, lo más lógico y normal es que en foro contra el odio todos los participantes tengan la misma postura contra el odio. Es de retrasados mentales profundos ser un odiador profesional y remunerado, conocido por toda la sociedad española y ofenderte porque no te permitan ir a reventar el foro.
4
K
47
#5
davidvsgoliat
#3
Bueno, salvo que seas Pérez Reverte. Y organizaces unas jornadas con nombre El odio que sufrimos todos, y lleves a Vito Quiles y a Nondongo de ponentes.
0
K
11
#2
Anfiarao
*
#0
no mandéis basura de indigentes mentales por favor. Mantengamos el sitio limpio
1
K
27
#1
Verdaderofalso
*
Pedro Sánchez tras usar la bandera y salir a soltar bilis la extrema derecha por ello, podría usar la frase franquista de:
España es la reserva espiritual de Occidente
Y quitarles otro slogan sin despeinarse
Pedro te reto! Te reto a que lo hagas!
0
K
20
#4
xaxipiruli
Lo he empezado a leer, puro odio.
0
K
7
#6
koe
#4
suscripción
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
España es la reserva espiritual de Occidente
Y quitarles otro slogan sin despeinarse
Pedro te reto! Te reto a que lo hagas!