Los que más odias celebraron el I Foro contra el odio

«Para combatir la polarización, habían juntado a gente que piensa toda igual. Es la única receta que se ha demostrado infalible»

SeñorPresunciones
Hombre, lo más lógico y normal es que en foro contra el odio todos los participantes tengan la misma postura contra el odio. Es de retrasados mentales profundos ser un odiador profesional y remunerado, conocido por toda la sociedad española y ofenderte porque no te permitan ir a reventar el foro.
davidvsgoliat
#3 Bueno, salvo que seas Pérez Reverte. Y organizaces unas jornadas con nombre El odio que sufrimos todos, y lleves a Vito Quiles y a Nondongo de ponentes.
Anfiarao
#0 no mandéis basura de indigentes mentales por favor. Mantengamos el sitio limpio
Verdaderofalso
Pedro Sánchez tras usar la bandera y salir a soltar bilis la extrema derecha por ello, podría usar la frase franquista de:

España es la reserva espiritual de Occidente

Y quitarles otro slogan sin despeinarse xD

Pedro te reto! Te reto a que lo hagas! xD
xaxipiruli
Lo he empezado a leer, puro odio.
koe
#4 suscripción
