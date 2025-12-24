Más de la mitad de los asturianos no se identifican con ninguna religión

Asturias se consolida como una de las comunidades autónomas con mayor nivel de secularización del país. Según el Barómetro sobre Religión y Creencias en España 2025, más de la mitad de la población asturiana no se identifica con ninguna confesión religiosa. En concreto, el 28% de los asturianos se define como indiferente o no creyente, el 14% como agnóstico y el 10% como ateo. En conjunto, un 52% de la ciudadanía del Principado no se adscribe a ninguna religión, un porcentaje que sitúa a Asturias entre las comunidades con mayor distanciamiento