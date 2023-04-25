Más ateísmo y nuevas espiritualidades comen terreno a la hegemonía del catolicismo en España

En enero de 2026, el 18,2% se declaraba católico practicante y un 15,3% ateo, según el CIS. El barómetro sobre religión y creencias dibuja un paisaje de declive de la tradición. En paralelo, describe la aparición de creencias difusas, espiritualidades heterodoxas y formas híbridas.
Islam, Un religion con sede en Arabia Saudita, país que deja de invertir en mezquitas en España, mezquitas que jamás sirven como ayuda a nadie más allá de infromar mucha veces de cosas algo oscuras. Pues cuando un musulmán no tiene para comer no se va a la mezquita, se va a caritas o a pedir a la iglesia.
No me malinterpreteis, soy ateo, no me importa una mierda la iglesia católica.
Pero luego ves a partidos como podemos apoyando costumbres Islamicas que violan ley que el resto tienen que respetar y te hierve le sangre.
Aun recuerdo a podemos y su campañs para el degollamiento del cordero en espacios públicos
Es que te tienes que reír por no llorar.
El artículo es muy largo, profundiza mucho y es muy detallado, a quien le interese estos temas este artículo va más allá de los habituales estimaciones del CIS.
