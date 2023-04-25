edición general
2 meneos
7 clics
Más ateísmo y nuevas espiritualidades comen terreno a la hegemonía del catolicismo en España

Más ateísmo y nuevas espiritualidades comen terreno a la hegemonía del catolicismo en España

En enero de 2026, el 18,2% se declaraba católico practicante y un 15,3% ateo, según el CIS. El barómetro sobre religión y creencias dibuja un paisaje de declive de la tradición. En paralelo, describe la aparición de creencias difusas, espiritualidades heterodoxas y formas híbridas.

| etiquetas: ateísmo , creyentes , agnosticos , cis , espiritualidad , aleluyos , dios
2 0 0 K 15 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 15 actualidad
Druidaferal #1 Druidaferal *
"nuevas espiritualidades" así llaman con cuidado al islam.
Islam, Un religion con sede en Arabia Saudita, país que deja de invertir en mezquitas en España, mezquitas que jamás sirven como ayuda a nadie más allá de infromar mucha veces de cosas algo oscuras. Pues cuando un musulmán no tiene para comer no se va a la mezquita, se va a caritas o a pedir a la iglesia.
No me malinterpreteis, soy ateo, no me importa una mierda la iglesia católica.
Pero luego ves a partidos como podemos apoyando costumbres Islamicas que violan ley que el resto tienen que respetar y te hierve le sangre.
Aun recuerdo a podemos y su campañs para el degollamiento del cordero en espacios públicos xD xD xD
Es que te tienes que reír por no llorar.
0 K 6
#2 nicola
#1 creo que no, a nuevas espiritualidades se refiere el artículo a news age, gente que piensa que Dios es la naturaleza y cosas así. El artículo encaja el Islam y los evangelistas en "otras confesiones" que creo recordar refería a un 4% aproximadamente.
El artículo es muy largo, profundiza mucho y es muy detallado, a quien le interese estos temas este artículo va más allá de los habituales estimaciones del CIS.
0 K 9
#3 nicola
#1 del tema del islam no es solo el islam, el resto de religiones han recibido demasiadas prebendas del gobierno cuando estaba firmado por PSOE, Sumar y Podemos. De todos modos en la comisión, este asunto, fue apoyado por la derecha también.

www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mpresidencia14/pagi
0 K 9

menéame