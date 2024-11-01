edición general
Más allá del ganado: los efectos ambientales de los antiparasitarios

Más allá del ganado: los efectos ambientales de los antiparasitarios

Lo que ayuda al ganado puede estar enfermando al medio ambiente. Los antiparasitarios usados en vacas, ovejas y cabras dejan residuos que afectan a insectos, suelos y aguas. La red europea de científicos, ENVIRANT, liderada por la investigadora española María Martínez Valladares (Científico Titular del CSIC en el Instituto de Ganadería de Montaña), busca cómo reducir su uso sin sacrificar la salud animal ni la sostenibilidad del campo.

En los pastos de media Europa, millones de vacas, ovejas y cabras reciben tratamientos rutinarios contra los parásitos gastrointestinales, principalmente helmintos. Son los llamados anthelmínticos, una familia de fármacos que incluye sustancias como la ivermectina o el albendazol. Han sido, durante décadas, el método de control más eficaz frente a los parásitos helmintos que merman la salud y la productividad del ganado. Pero hay un problema del que apenas se habla: estos compuestos no se quedan solo en los animales. Una parte importante se elimina por las heces y la orina, pasa al suelo, al agua y acaba afectando a organismos que nada tienen que ver con los parásitos que se pretendían eliminar.
