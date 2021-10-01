edición general
Más del 99,9 % de los estudios coinciden: los seres humanos han provocado el cambio climático

Más del 99,9 % de los artículos científicos revisados por pares coinciden en que el cambio climático está causado principalmente por los seres humanos, según una nueva encuesta realizada a 88 125 estudios relacionados con el clima. [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya nos volvieron a mentir con que era el haarp, que era lo normal porque toda la vida ha ocurrido y mientras la gente ahogandose, perdiendo la casa...

Parece el plan de la secta satanista
Supercinexin #2 Supercinexin
Esto al votante medio se la suda. Él votará a Vox, para que cese la tremenda opresión sobre los hombres sólo por el hecho de ser hombre y para que nadie le impida bajar a la ciudad en su Land Rover Td5 a comprar más cartuchos pa la escopeta.
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#2 Su opinión es tan válida como los datos de los estudios y su voto tiene mucho mayor relevancia. Putos imbéciles.
Gry #3 Gry
¿Y si el 99,9% de los estudios se equivocan y detenemos la destrucción del Medio Ambiente para nada?
pepel #6 pepel
#3 Que locos, todos circulando en sentido contrario.
#11 crissis
#3 A mi lo que me tienen que explicar es cómo se hace una encuesta a estudios
#14 scalvo *
#11 llamando por teléfono al estudio y preguntando?
Asimismov #4 Asimismov
... el cambio climático está causado principalmente por los seres humanos,
Y no por todos los humanos, unos más que otros.
#5 dclunedo
Coño, resulta que hay más terraplanistas que negacionistas del cambio climático. Pero mira que hacen ruido los jodidos.... :troll:

Me da a mi que esto va a ser como el 0,001 de las denuncias falsas, que solo son falsas si denuncian a uno que las negaba :troll:
Anfiarao #16 Anfiarao
#5 seguro que en tu cabeza cuando lo pensaste sonaba espectacular.
Seguro
#8 Pitchford
Mucha gente hace caso omiso de estos datos, dicen que los estudios son de científicos interesados en propagar esa teoría que les da trabajo y por tanto no fiables. Sería interesante confirmar que haya estudios llevados a cabo por científicos de otras áreas, con un acceso puntual a este asunto. Probablemente no serviría para convencer a muchos negacionistas, pero nunca se sabe.
Cuñado #12 Cuñado
#8 Pues claro. Y, en vez de ir al médico, es mejor que el diagnóstico te lo dé un frutero, que los médicos viven de las enfermedades :shit:
#9 Juantxi
Los no incluidos en ese 99,9 % no debían ser nada científicos. Uno será el del primo físico de M. Rajoy.
#10 crissis *
"encuesta realizada a 88 125 estudios"

Pero qué cojones acabo de leer, y como una noticia que literalmente no tiene sentido puede tener votos positivos porque votarla es de buen meneante.

Cada vez esto se parece más a una religión.

iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac2966
#17 Leon_Bocanegra
#10 una encuesta puede ser una investigación o un sondeo.
Entiendo que lo que han hecho es analizar los estudios y comparar métodos,datos, conclusiones, resultados etc etc.
#13 scalvo *
Los seres microcelulares marinos cambiaron el clima del planeta hace millones de años.

A escala humana, es inabarcable, a escala planetaria, es básicamente lo mismo que hacen los humanos.

No hay nada más natural que especies de la tierra que cambian el clima de la tierra.
Anfiarao #19 Anfiarao
#13 yo no sé las veces que se ha repetido y explicado, pero aún así siempre hay algún indocumentado repitiendo las mismas gilipolleces: los microorganismos que modificaron el clima lo hicieron durante un periodo de tiempo de millones de años, los humanos en algo más de 100 años.

A ver si sabes encontrar las siete diferencias campeón
powernergia #20 powernergia
#13 Pues aún así hay muchos que lo niegan.
cdya #15 cdya
Tendrán que ser los extraterrestres quienes estudien que la sexta extinción la provocaron los humanos.
