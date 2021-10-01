Más del 99,9 % de los estudios coinciden: los seres humanos han provocado el cambio climático

Más del 99,9 % de los artículos científicos revisados por pares coinciden en que el cambio climático está causado principalmente por los seres humanos, según una nueva encuesta realizada a 88 125 estudios relacionados con el clima. [eng]
Parece el plan de la secta satanista
Y no por todos los humanos, unos más que otros.
Me da a mi que esto va a ser como el 0,001 de las denuncias falsas, que solo son falsas si denuncian a uno que las negaba
Seguro
Pero qué cojones acabo de leer, y como una noticia que literalmente no tiene sentido puede tener votos positivos porque votarla es de buen meneante.
Cada vez esto se parece más a una religión.
iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac2966
Entiendo que lo que han hecho es analizar los estudios y comparar métodos,datos, conclusiones, resultados etc etc.
A escala humana, es inabarcable, a escala planetaria, es básicamente lo mismo que hacen los humanos.
No hay nada más natural que especies de la tierra que cambian el clima de la tierra.
A ver si sabes encontrar las siete diferencias campeón