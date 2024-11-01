Más de 800 jugadores hicieron un examen para ver si podían pasarse un juego de los 80s sin ayuda… Y solo 2 lo consiguieron

Hay jugadores videojuegos veteranos que se criaron con esos juegos arcade de recreativas tan complicados que existían la década de los 80 y claro, lo comparamos con muchos de los juegos modernos y estos son muchísimo más fáciles. Los videojuegos cada vez te "llevan más de la mano" con tutoriales que te explican todo, sistemas de asistencia dentro del juego, la posibilidad de bajar la dificultad o poder guardar en todas partes.
| etiquetas: juegos , examen , 80s , maniac mansion
PD: 5 párrafos hasta que nombran el juego. Hasta los huevos de este modo de escribir y del periodismo actual en general.
PD2: Voy más alla y lo califican como juego de aventuras. Es una aventura gráfica. Nadie que haya jugado a más de dos videojuegos califica una aventura gráfica como "juego de aventuras".
a mi me llamo la atencion la noticia,
por la inutilidad en logica de los jugadores actuales
#1 Bien dicho lo de aventura gráfica, es que ni tienen edad ni se informan.
Recuerdo que según que equipo usaras necesitabas el aguarrás y ese lo podías usar con cualquier objeto con lo que llegabas a un punto sin retorno.
¿Ese no era el que tenías que coger una llave que estaba en una lámpara de araña y tenías que pillar un disco, poner el disco en el tocadiscos para que las vibraciones movieran la lámpara?
Lo que me costó hacer eso, cojones, lo que me costó.
Cualquier joven actual no esta entrenado, ni debería aceptar, ese nivel de masoquismo nacido de las limitaciones tecnológicas.