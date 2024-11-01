edición general
Más de 800 jugadores hicieron un examen para ver si podían pasarse un juego de los 80s sin ayuda… Y solo 2 lo consiguieron

Hay jugadores videojuegos veteranos que se criaron con esos juegos arcade de recreativas tan complicados que existían la década de los 80 y claro, lo comparamos con muchos de los juegos modernos y estos son muchísimo más fáciles. Los videojuegos cada vez te "llevan más de la mano" con tutoriales que te explican todo, sistemas de asistencia dentro del juego, la posibilidad de bajar la dificultad o poder guardar en todas partes.

El_pofesional #1 El_pofesional *
Clickbait. Maniac Mansion de LucasFilms.

PD: 5 párrafos hasta que nombran el juego. Hasta los huevos de este modo de escribir y del periodismo actual en general.

PD2: Voy más alla y lo califican como juego de aventuras. Es una aventura gráfica. Nadie que haya jugado a más de dos videojuegos califica una aventura gráfica como "juego de aventuras".
#2 marcotolo
#2 marcotolo
#1 si, visto asi siqu es clickbait,
a mi me llamo la atencion la noticia,
por la inutilidad en logica de los jugadores actuales
0 K 10
El_pofesional #3 El_pofesional *
#2 Pues edita. Aún no he votado y más de uno te lo va a tumbar con toda la razón del mundo.
0 K 8
#5 marcotolo
#3 da igual, el karma tampoco es algo que busque ysi a alguien le parece interesante que le eche un ojo mientras aguante
1 K 17
El_pofesional #6 El_pofesional
#5 Pues nada, voto acordemente.
0 K 8
#7 marcotolo
#6 na lo pongo en etiquetas por quien no quiera leer
0 K 10
El_pofesional #9 El_pofesional
#7 Sigue siendo clickbait y ha estado en tu mano que dejase de serlo. A mí el karma también me la pela, como podrás ver por mis 20 strikes, pero lo que no me la pela es tener pseudoartículos clickbaiteros en portada.
#16 A_S
#11 marcotolo
#9 ahi ya cada uno a mi me parecio interesante simplemente por que en los 80s jugaba
0 K 10
#13 SpeakerBR
No lo jugue, pero si a su secuela Day of the tentacle. Que era bien fácil y corto. Al acabar dije: "¿ya acaba?"

#1 Bien dicho lo de aventura gráfica, es que ni tienen edad ni se informan.
2 K 25
#16 A_S
#1 Pues que mala elección. El juego es un clásico y es increíble pero tenía fallos muy gordos.

Recuerdo que según que equipo usaras necesitabas el aguarrás y ese lo podías usar con cualquier objeto con lo que llegabas a un punto sin retorno.
0 K 10
wildseven23 #18 wildseven23
#16 Sí, tenía unos fallos de diseño evidentes peeero qué bueno era el jodido.
0 K 15
MoñecoTeDrapo #19 MoñecoTeDrapo
#16 Era común eso. Creo recordar que la primera aventura gráfica que no permitía que te autobloqueases por usar mal un objeto fue el Monkey Island.
0 K 11
BastardWolf #21 BastardWolf *
#16 #19 como las aventuras graficas de Sierra, podia darse esa situacion en casi todas. Era un poco frustrante porque muchas veces tenías que tirar de guia
0 K 12
wildseven23 #17 wildseven23
#1 Clickbait escandaloso: voto sensacionalista.
0 K 15
Gry #8 Gry
¡¡¡¡en 4 horas!!!! Si en los 80 te pasabas un juego en 4h lo devolvías y te llevabas otro. :-D
2 K 27
#10 marcotolo
#8 y antes grababas una cintacon el juego xD xD
1 K 17
#12 Khanbaliq
Sus muertos a caballo, el Maniac Mansion era complicado del copón.

¿Ese no era el que tenías que coger una llave que estaba en una lámpara de araña y tenías que pillar un disco, poner el disco en el tocadiscos para que las vibraciones movieran la lámpara?

Lo que me costó hacer eso, cojones, lo que me costó.
1 K 18
placeres #14 placeres *
#12 Efectivamente esos juegos eran dificiles por diseño, con puzles directamente irracionales para que el jugador no pudiera acabárselo de una vez.... los king quests ni los ultima, hasta el juego que no te mataba y diseñado para llevarte de la mano monkey island tenian sus momentos WTF una vez resuelto

Cualquier joven actual no esta entrenado, ni debería aceptar, ese nivel de masoquismo nacido de las limitaciones tecnológicas.
1 K 17
HeilHynkel #15 HeilHynkel *
Pues como les pongan el Manic Miner se cagan.
0 K 13
EldelaPepi #20 EldelaPepi *
Cuando a los desarrolladores de videojuegos no les asustaba frustrar al jugador a cambio del subidón que daba pasarse una pantalla o solucionar un puzzle.
0 K 8
Superamo #4 Superamo
El maniac mansión tiene momentos que su puta madre ...
0 K 6

