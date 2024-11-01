Más de 800 jugadores hicieron un examen para ver si podían pasarse un juego de los 80s sin ayuda… Y solo 2 lo consiguieron

Hay jugadores videojuegos veteranos que se criaron con esos juegos arcade de recreativas tan complicados que existían la década de los 80 y claro, lo comparamos con muchos de los juegos modernos y estos son muchísimo más fáciles. Los videojuegos cada vez te "llevan más de la mano" con tutoriales que te explican todo, sistemas de asistencia dentro del juego, la posibilidad de bajar la dificultad o poder guardar en todas partes.