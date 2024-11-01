edición general
Más del 80% de los británicos está a favor de la expulsión de Israel en Eurovisión

El 69% de los encuestado también considera que Reino Unido debe retirarse del festival europeo si el país de Oriente Medio está entre los participantes

2 comentarios
ChukNorris #1 ChukNorris *
Que radicales, seguro que así aprende Israel.
1 K 22
mmlv #2 mmlv
Todos terroristas
0 K 18

