Más del 80% de los británicos está a favor de la expulsión de Israel en Eurovisión
El 69% de los encuestado también considera que Reino Unido debe retirarse del festival europeo si el país de Oriente Medio está entre los participantes
etiquetas
británicos
reino unido
eurovision
israel
#1
ChukNorris
Que radicales, seguro que así aprende Israel.
1
22
#2
mmlv
Todos terroristas
0
18
