edición general
20 meneos
19 clics
Más de 8.000 cadáveres permanecen bajo los escombros en Gaza, cuya retirada tomaría años

Más de 8.000 cadáveres permanecen bajo los escombros en Gaza, cuya retirada tomaría años

Más de seis meses después del acuerdo de alto el fuego alcanzado con la mediación de Estados Unidos, miles de cadáveres de palestinos permanecen bajo los escombros de la Franja de Gaza, y los esfuerzos para retirar los escombros están en gran medida paralizados, según ha revelado una investigación publicada en el diario israelí 'Haaretz'. Según la Defensa Civil de Gaza, más de 8.000 personas seguían sepultadas bajo los escombros a fecha de 26 de abril.

| etiquetas: gaza , mas , 8.000 , cadaveres , bajo , escombros
18 2 0 K 197 actualidad
6 comentarios
18 2 0 K 197 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Los sionistas ya se encargarán de dar digna sepultura a esta pobre gente construyendo chalets y hoteles encima.
5 K 80
#4 diablos_maiq
#1 me recuerda a Poltergeist
1 K 28
#5 unocualquierax *
#1
Exacto. Cuando les digan a los colonos sionistas que les regalan las tierras de Gaza, lo limpian en dos semanas. Y no creo que el hijoputa de Netanyahu tarde mucho en hacerlo.
1 K 26
#3 Pitchford
No se mejora la situación de los supervivientes, como para arreglar la de los sepultados.
0 K 18
Kamillerix #2 Kamillerix
Sospecho que serán materia de estudio para futuros arqueólogos... :foreveralone:
0 K 11
#6 pirat
irael
0 K 9

menéame