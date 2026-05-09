Más de 8.000 cadáveres permanecen bajo los escombros en Gaza, cuya retirada tomaría años

Más de seis meses después del acuerdo de alto el fuego alcanzado con la mediación de Estados Unidos, miles de cadáveres de palestinos permanecen bajo los escombros de la Franja de Gaza, y los esfuerzos para retirar los escombros están en gran medida paralizados, según ha revelado una investigación publicada en el diario israelí 'Haaretz'. Según la Defensa Civil de Gaza, más de 8.000 personas seguían sepultadas bajo los escombros a fecha de 26 de abril.