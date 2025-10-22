Más del 60% de los españoles reconocen comprar ofertas en los supermercados por no llegar a fin de mes

La subida del precio de los alimentos de 2025 acentuó el incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC), que marcó en septiembre de este año una tasa del 3% interanual. En concreto, los alimentos elaborados registraron una subida anual del 1,5%, mientras que, para los que no requieren elaboración, este incremento fue del 5,9%. Además, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el pescado y la carne también aumentaron sus precios en 1,4% y 0,5% respectivamente con el mes anterior.