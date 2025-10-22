edición general
Más del 60% de los españoles reconocen comprar ofertas en los supermercados por no llegar a fin de mes

La subida del precio de los alimentos de 2025 acentuó el incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC), que marcó en septiembre de este año una tasa del 3% interanual. En concreto, los alimentos elaborados registraron una subida anual del 1,5%, mientras que, para los que no requieren elaboración, este incremento fue del 5,9%. Además, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el pescado y la carne también aumentaron sus precios en 1,4% y 0,5% respectivamente con el mes anterior.

Comentarios destacados:      
#1 Albarkas
La gente compramos ofertas llegando o no a fin de mes. Lo raro es que sea solamente el 60%
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 efectivamente, si puedes pagar menos por algo que vas a consumir no veo el problema
#4 feifur
#2 al otro 40% le gusta regalar dinero a los supermercados.
lonnegan #8 lonnegan
#4 Esos son los que compran en el corte inglés xD
#11 EISev
#8 en Sánchez Romero que en el fondo es lo mismo
hazardum #6 hazardum *
#1 Entiendo que se refiere, a que si no estuvieran con el agua al cuello, comprarían productos normales (mejor si estan en oferta), pero como andan caninos se han tenido que ir a comprar el producto marca furria rebajado que hubiera en ese momento.

Si no, no tiene sentido, como comentas.
JackNorte #9 JackNorte *
#1 La gente pierde tiempo en ir a comprar para pagar sin mirar el precio para eso hago el pedido online y ni aun asi , tambien miro el precio de las cosas. Comprar como ricos siempre es mas caro pero mas comodo.
BastardWolf #12 BastardWolf
#1 lo amplio: la gente se pule el sueldo al completo o incluso lo sobrepasa y le cuesta llegar a final de mes, cobre lo que cobre.

Yo siempre he llegado a final de mes igual de apurado, cuando cobraba 1000, cuando cobraba 1500, cuando cobraba 2000 etc...
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Comparto lo que han dicho otros. Si pillo ofertas es más bien porque consideamos que los precios actuales están demasiado inflados y no nos gusta que nos tomen el pelo.
kastanedowski #3 kastanedowski
Encuesta con 4000 individuos hecha por 40dB. Pero no se puede revisar, asi que directamente lo tomo como lo que es, erronea, una opinion mas.
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Lastres para el cobete
alcama #10 alcama
Españoles que no se han enterado que vamos como un cohete, y que al menos no gobierna la derecha
