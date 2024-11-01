·
4
meneos
4
clics
Más de 50.000 personas llenan las calles de València un año después de la dana para exigir "verdad, justicia y reparación"
Dos centenares de entidades convocan una protesta para exigir la dimisión de Carlos Mazón y responsabilidades políticas por la gestión de la catástrofe que provocó 229 muertes en las comarcas valencianas
|
etiquetas
:
valencia
,
dana
,
manifestacion
4
0
0
K
42
actualidad
1 comentarios
4
0
0
K
42
actualidad
#1
keizal
#0
Mira por si acaso, esta está en portada:
www.meneame.net/story/ni-perdona-ni-olvida-valencia-exige-justicia-nue
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
