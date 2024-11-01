edición general
Más de 50.000 personas llenan las calles de València un año después de la dana para exigir "verdad, justicia y reparación"

Dos centenares de entidades convocan una protesta para exigir la dimisión de Carlos Mazón y responsabilidades políticas por la gestión de la catástrofe que provocó 229 muertes en las comarcas valencianas

