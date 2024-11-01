·
5
meneos
43
clics
Más de 1.000 terremotos en un nuevo enjambre sísmico bajo el Teide: “Si hubiera erupción, deberían ser de mayor intensidad”
El IGN analiza el quinto episodio de reactivación sísmica en Tenerife que comenzó esta madrugada
|
etiquetas
:
teide
,
terremotos
,
episodios
,
vigilancia
5
0
0
K
61
actualidad
15 comentarios
#3
cenutrios_unidos
Hay tiempo de comer.
6
K
75
#9
oscarius
#3
sin olvidarse del pertinente chupito de finas hierbas, o sucedáneos...
1
K
22
#11
HeilHynkel
#9
Y la siesta y/o partidita de cartas.
0
K
13
#12
javic
#3
hay tiempo de comer sin problema.
Lo de que crear un fondo para ayudar a los futuros damnificados... para eso no hay
tiempo
voluntad.
0
K
10
#5
josde
#4
Por si las moscas las maletas preparadas, nunca sobran tomar medidas en estos casos
0
K
20
#2
josde
Mal se esta poniendo en Tenerife con esos avisos sobre posible erupción del Teide
0
K
20
#4
Kikoncito
#2
No tiene porque. Es un volcán activo pero esos puede no ser nada.
0
K
7
#13
CharlesBrowson
Como se haga mucho eco por anglosajona y por germanía...van a tener un problemilla en verano. Aunque digan que no peta
0
K
8
#7
egon_
Que coñazo entrar en una noticia en la que la publicidad es tan invasiva y apenas te deja leer nada.
En cuánto a la noticia en sí, algo se mueve bajo nuestros pies pero de momento, y mientras no haya deformación del terreno (lo que indicaría que el magma empieza a empujar hacia arriba), en Tenerife estamos "tranquilos".
0
K
7
#1
Kikoncito
El tercer volcán más grande del mundo es creo recordar.
0
K
7
#6
Veelicus
#1
No, ni de lejos.
www.huillcaexpedition.com/es/blog/volcanes-mas-grandes-del-mundo
1
K
16
#10
parladoiro
#1
#6
cuarto si se considera Mauna Kea y Mauna Loa como volcanes separados
en.wikipedia.org/wiki/List_of_volcanoes_by_elevation#Measured_from_its
0
K
10
#15
Kikoncito
#10
Lo acabo de buscar en volumen es la tercera estructura volcánica más grande del mundo. Se eleva 7500 metros por encima del lecho oceanico.
0
K
7
#14
Garbns
#6
vete a la parte del final, donde los miden desde el fondo oceánico:
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Volcanes_más_altos_de_la_Tierra
0
K
10
#8
placeres
#1
he tenido que pregunta a la IA como demonios podía ser el tercero en algo a nivel mundial. (Seguimos siendo una cagada de mosca en un mapa mundo). solo si se considera un ratio volumen altura desde plataforma.
Me recuerda al artificio de cuando se elige el nombre del sistema para que las siglas queden bien épicas... Pero si los chichas de quedan contentos bien por ellos.
0
K
12
